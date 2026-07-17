Na přechodu vrazil do kočárku s dvouletým dítětem. Motorkáře hledá policie

Dosud neznámý motorkář objížděl kolonu aut stojících na červenou v České Lípě na silnici I/9 ve čtvrtek 16. července.
„Kolem půl dvanácté přecházela matka s dvěma dětmi – dvěma dcerkami a dvouletým chlapcem, který byl v kočárku – po přechodu od sídliště Sever k Lidlu. Měla zelenou a všechna auta v koloně stála,“ popisuje situaci policejní mluvčí Ivana Baláková.
Když byla rodina zhruba v polovině přechodu, objevila se ve směru od Nového Boru motorka, na které seděl muž v tmavém oblečení.
„Došlo ke kontaktu kočárku s pravým bokem projíždějící motorky. Motocyklista nedovoleně objížděl kolonu aut a s maminkou na přechodu nejspíš nepočítal,“ pokračuje mluvčí.
„Následkem střetu je zlomená bočnice sedátka. Jako zázrakem se chlapečkovi nic nestalo,“ zmínila Balakáková.
Po motocyklistovi nyní policisté pátrají a zajímají se i o jeho doprovod. „Mohl ho doprovázet druhý motorkář, který před přechodem zastavil. Ten měl na oblečení oranžové prvky. Hledáme očité svědky a uvítáme také záznamy z palubních kamer. Veškeré informace volejte na linku 158,“ prosí mluvčí případné svědky a přibližuje, co motorkáři hrozí. „Dopustil se několika přestupků, za které mu ve správním řízení hrozí i zákaz řízení a vysoká pokuta.“