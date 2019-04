Ženu před znásilněním zachránilo kousnutí, Moldavanovi hrozí 10 let vězení

K činu podle obžaloby došlo loni 27. října kolem sedmé hodiny ráno ve spoře osvětlené ulici na sídlišti Sever. Sedmadvacetiletý obžalovaný nejprve starší ženu několik set metrů sledoval. Pak ji předešel, ukázal vulgární gesto, ženu povalil na zem a lehl si na ni. Oba spolu bojovali, žena se bránila. Křičela a snažila se násilníka odstrčit. Ten jí proto držel ruku na ústech. Druhou rukou jí stahoval kalhoty.

„Žena obviněného kousla do ruky, takže obviněný utekl,“ přiblížil státní zástupce Libor Šuráň.

Moldavan si údajně nic nepamatuje

Obžalovaný stavební dělník je od konce loňského roku ve vazbě. Před soudem odmítá, že by se čehokoli dopustil. Celou noc prý byl v baru a pil alkohol. Pak má údajně výpadek paměti. Netuší prý, jak se dostal ven bez trička a klíčů od ubytovny.

„V České Lípě jsem to neznal. Potřeboval jsem se dostat do Zákup. Potkával jsem lidi a ptal jsem se jich na autobus. Na zastávce stála žena, ptal jsem se i jí. Nasedl jsem do autobusu a usnul. Probudil mě až řidič,“ tvrdí obžalovaný.

Napadená, která šla kolem tři čtvrtě na sedm hlídat dceři dítě, vypověděla, že ji muž oblečený jen do trička nejprve rusky oslovil a ptal se na cestu do Zákup. Pak ji ale po zbytek cesty sledoval.

„Pořád chodili lidé. Bát jsem se začala, až když za mnou odbočil i do ulice, která je už kousek od dcery. Nikdo tam nebyl. Ukázal vulgární gesto soulože. Začala jsem křičet. On do mě ale strčil, až jsem spadla na zem. Pak mi zakryl rukou pusu a stahoval mi kalhoty. Celou dobu jsem se bránila. Silně jsem ho kousla do ruky. Úplně jsem cítila, že jsem polkla krev,“ vypověděla poškozená.

Když kriminalisté vyhodnotili záběry z městského kamerového sytému České Lípy, Zákup i prodejny, kam šel pachatel na nákup, brzy měli jeho podobu. Muž se dostal i do Schengenského informačního systému. Zadrželi ho až slovenští policisté, když se snažil dostat na Ukrajinu.

Žena má dodnes psychické následky

Napadená žena ve středu vypovídala odděleně od obžalovaného. Dodnes má totiž psychické následky. Špatně spí, bojí se chodit večer a má nepříjemný pocit z cizích lidí. Útočníka ale bezpečně poznala z fotografií, které jí během vyšetřování předložili policisté. Muže rozeznala i při přímé rekognici.

Soudkyně ve středu jednání odročila na květen, kdy se dá předpokládat i vynesení rozsudku.

Jiný cizinec, Rumun, měl podle státního zástupce loni na svědomí znásilnění i v Jablonném v Podještědí. Také tento cizinec pracoval na území kraje jako stavební dělník. Ve městě se pokusil znásilnit ženu, která s ním týž večer popíjela v restauraci. Soud jej už za to poslal na dva roky do vězení. Rozsudek je už pravomocný.

„Loni měli cizinci na území kraje na svědomí šest případů znásilnění. Z celkového počtu třiceti osmi znásilnění, která jsme vyšetřovali,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Rok před tím řešili kriminalisté celkem 31 případ znásilnění, z toho cizinci se dopustili 3 znásilnění. Největší počet znásilnění přinesl rok 2014, kdy bylo v celém kraji 54 případů, z toho cizinci spáchali 12 skutků. „Ze statistik neplyne, že by případů přibývalo,“ uvedla mluvčí Suchánková.