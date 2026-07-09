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Opilí mladíci dováděli u kašny v centru města. Svlékali se, jeden do ní taky skočil

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  13:47
Kašna na českolipském náměstí přilákala během horkého léta dva mladé muže, kteří se u ní nad ránem pod vlivem alkoholu svlékali a jeden z nich se v kašně začal i osvěžovat. Následně se mladíci pokusili utéct tamním strážníkům.

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K incidentu došlo koncem června po čtvrté hodině ranní. Podle mluvčího českolipských strážníků Jakuba Paulíka se dvojice vracela z jednoho z barů v centru města a v návalu euforie je nenapadlo nic lepšího než se začít uprostřed náměstí svlékat a pokřikovat na kolemjdoucí.

„Proč to dělali, nijak nevysvětlovali, ani sami nevěděli,“ popsal Paulík.

Mladíci se následně dali na útěk, který jim však vyšel a strážníci je nedaleko náměstí dostihli.

„Muži byli následně předvedeni na obvodní oddělení pro neuposlechnutí výzev úřední osoby, narušování veřejného pořádku a stále se stupňující agresivní chování. Oba byli poté vyřešeni tučnou pokutou,“ dodal Paulík s tím, že jeden z aktérů byl kvůli agresivitě převezen na záchytnou stanici v Liberci.

V centru se pravidelně svléká bezdomovec

Podle mluvčího podobným situacím často předchází alkohol. „Lidem často dodá takovou nebojácnost a sílu, že pak většinou bývají agresivní,“ míní Paulík.

Letos jde o první případ koupání v kašně, který strážníci řešili.

„V minulých letech se to ale často stávalo u fontány u kulturního domu Crystal. Tam se lidé koupali pravidelně,“ připomněl Paulík a doporučil, aby se lidé osvěžovali na místech, která jsou k tomu určená, jako třeba koupaliště nebo rybníky. Obnažování na veřejnosti podle něj ale patří mezi častější problémy.

„Pravidelně v centru řešíme jednoho pána bez domova. Ten se občas svlékne u nákupních center Andy a Banco. Většinou chodí bez trička, což tak nějak tolerujeme. Občas je ale jen v trenkách, tak to už zasáhneme,“ vylíčil mluvčí s tím, že na muže si často stěžují i tamní obyvatelé, a to třeba na sociálních sítích.

Mladíci vyšplhali na historickou kašnu a tančili na ní. Pokuta může být i dva miliony

Svlékání na veřejnosti strážníci nemusí řešit pouze domluvou. Lidem hrozí také pokuta, a to až deset tisíc korun na místě. „Když to pak řeší správní orgán, může být pokuta i vyšší,“ dodal Paulík.

Nejde o první případ, kdy pískovcová fontána z roku 1837 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě posloužila jako atrakce. V únoru loňského roku tam strážníci řešili případ, kdy skupina mladých lidí na kašnu začala šplhat, jedna z dívek se na ní pak pokoušela tančit balet. „Kašna se tenkrát i poškodila. Jde o kulturní památku,“ přiblížil Paulík.

9. února 2025

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