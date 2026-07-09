K incidentu došlo koncem června po čtvrté hodině ranní. Podle mluvčího českolipských strážníků Jakuba Paulíka se dvojice vracela z jednoho z barů v centru města a v návalu euforie je nenapadlo nic lepšího než se začít uprostřed náměstí svlékat a pokřikovat na kolemjdoucí.
„Proč to dělali, nijak nevysvětlovali, ani sami nevěděli,“ popsal Paulík.
Mladíci se následně dali na útěk, který jim však vyšel a strážníci je nedaleko náměstí dostihli.
„Muži byli následně předvedeni na obvodní oddělení pro neuposlechnutí výzev úřední osoby, narušování veřejného pořádku a stále se stupňující agresivní chování. Oba byli poté vyřešeni tučnou pokutou,“ dodal Paulík s tím, že jeden z aktérů byl kvůli agresivitě převezen na záchytnou stanici v Liberci.
V centru se pravidelně svléká bezdomovec
Podle mluvčího podobným situacím často předchází alkohol. „Lidem často dodá takovou nebojácnost a sílu, že pak většinou bývají agresivní,“ míní Paulík.
Letos jde o první případ koupání v kašně, který strážníci řešili.
„V minulých letech se to ale často stávalo u fontány u kulturního domu Crystal. Tam se lidé koupali pravidelně,“ připomněl Paulík a doporučil, aby se lidé osvěžovali na místech, která jsou k tomu určená, jako třeba koupaliště nebo rybníky. Obnažování na veřejnosti podle něj ale patří mezi častější problémy.
„Pravidelně v centru řešíme jednoho pána bez domova. Ten se občas svlékne u nákupních center Andy a Banco. Většinou chodí bez trička, což tak nějak tolerujeme. Občas je ale jen v trenkách, tak to už zasáhneme,“ vylíčil mluvčí s tím, že na muže si často stěžují i tamní obyvatelé, a to třeba na sociálních sítích.
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Mladíci vyšplhali na historickou kašnu a tančili na ní. Pokuta může být i dva miliony
Svlékání na veřejnosti strážníci nemusí řešit pouze domluvou. Lidem hrozí také pokuta, a to až deset tisíc korun na místě. „Když to pak řeší správní orgán, může být pokuta i vyšší,“ dodal Paulík.
Nejde o první případ, kdy pískovcová fontána z roku 1837 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě posloužila jako atrakce. V únoru loňského roku tam strážníci řešili případ, kdy skupina mladých lidí na kašnu začala šplhat, jedna z dívek se na ní pak pokoušela tančit balet. „Kašna se tenkrát i poškodila. Jde o kulturní památku,“ přiblížil Paulík.
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9. února 2025