Změna zákona mění mapu škol na Českolipsku, mateřinky čeká sloučení

Kvůli změnám ve školském zákoně se několika mateřským školám v České Lípě nevyhne slučování. Od ledna 2028 tak fakticky zanikne pět školských zařízení pro malé děti a nově budou součástí okolních základních škol. Podle novely totiž musí mít každá školská instituce alespoň jednou v posledních třech letech nejméně 180 žáků.
„Ke sloučení škol dojde až za rok a půl, je tedy dostatek času vše administrativně vyřídit a připravit tak, aby se sloučení provozu škol dotklo minimálně,“ ujistil českolipský místostarosta Martin Brož. Sloučení čeká Mateřské školy Sovička, Pastelka, Šikulka, Severní a Bratří Čapků.
Českolipští zastupitelé schválili připojování k základním školám letos v červnu. „Chci všechny rodiče ujistit, že jsme chystané změny s řediteli konzultovali a ti návrh přijali bez výraznějších připomínek. Jedná se o administrativní změnu danou zákonem a jejich dětí by se neměla nijak dotknout,“ přiblížila starostka České Lípy Jitka Volfová s tím, že nepředpokládá ani velké personální změny.
Propojení školek padlo
Ve hře byla i varianta propojit jednotlivé mateřské školy. „Velkým problémem je zejména vzdálenost jednotlivých pracovišť, a proto jsme zvolili model sloučení mateřinek s nejbližší základní školou, kde problém se vzdáleností padá,“ vysvětlila starostka a dodala, že jde navíc o osvědčený a častý model. V České Lípě se v minulosti spojila ZŠ a MŠ Jižní nebo ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská.
„Věříme, že vše půjde hladce a děti i jejich rodiče změnu poznají jen v názvu školy,“ doplnil Martin Brož. Novela zákona se dotkne ale i dalších malých škol a školek. Třeba Základní škola Generála Svobody v nedalekém Novém Boru kvůli tomu zanikne, a to na konci letošního srpna.
„Není snadné loučit se s místem, které bylo po dlouhá léta nejen vzdělávací institucí, ale také přirozeným centrem setkávání, spolupráce a života celé komunity. Školou prošly generace dětí, působila zde řada pedagogů i dalších zaměstnanců, kteří svou prací zanechali nesmazatelnou stopu v životech mnoha lidí,“ napsala tamní ředitelka Jiřina Jelínková na stránkách školy.
Město škole dosud udělovalo výjimku z průměrného počtu patnácti žáků na třídu, aby mohla dál fungovat. „Výjimku jsme udělovali, protože jsme vnímali výhody menší školy a individuálního přístupu. Novela zákona však tuto možnost omezila,“ konstatovala před časem vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Novém Boru Alena Forgáčová.
Třídy nebudoi přetížené
Základní školu Generála Svobody při jejím posledním školním roce navštěvuje v pěti ročnících kolem šedesáti dětí. Kapacita dalších dvou novoborských základních škol, na náměstí Míru a U Lesa, je podle starosty Jaromíra Dvořáka pro jejich přijetí dostatečná a třídy nebudou kapacitně přetížené.
„Našim žákům přejeme, aby si z let strávených v naší škole odnesli nejen znalosti, ale také hezké vzpomínky, přátelství a hodnoty, které jim budou oporou na jejich další cestě. Ať se jim v nových školách daří, ať jsou úspěšní, odvážní a spokojení,“ dodala Jelínková.
Po zrušení ZŠ Generála Svobody plánují novoborští zastupitelé využít budovu pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.