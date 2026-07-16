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Změna zákona mění mapu škol na Českolipsku, mateřinky čeká sloučení

Matěj Klimša
  16:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Některé mateřské školy v České Lípě se od roku 2028 stanou součástí tamních základních škol. Město tak reaguje na novelu školského zákona, podle které školky samostatně nesplňují podmínku minimálního počtu žáků. Základní školy Generála Svobody v nedalekém Novém Boru se novela dotkne ještě výrazněji.

Kvůli změnám ve školském zákoně se několika mateřským školám v České Lípě nevyhne slučování. Od ledna 2028 tak fakticky zanikne pět školských zařízení pro malé děti a nově budou součástí okolních základních škol. Podle novely totiž musí mít každá školská instituce alespoň jednou v posledních třech letech nejméně 180 žáků.

„Ke sloučení škol dojde až za rok a půl, je tedy dostatek času vše administrativně vyřídit a připravit tak, aby se sloučení provozu škol dotklo minimálně,“ ujistil českolipský místostarosta Martin Brož. Sloučení čeká Mateřské školy Sovička, Pastelka, Šikulka, Severní a Bratří Čapků.

Českolipští zastupitelé schválili připojování k základním školám letos v červnu. „Chci všechny rodiče ujistit, že jsme chystané změny s řediteli konzultovali a ti návrh přijali bez výraznějších připomínek. Jedná se o administrativní změnu danou zákonem a jejich dětí by se neměla nijak dotknout,“ přiblížila starostka České Lípy Jitka Volfová s tím, že nepředpokládá ani velké personální změny.

Propojení školek padlo

Ve hře byla i varianta propojit jednotlivé mateřské školy. „Velkým problémem je zejména vzdálenost jednotlivých pracovišť, a proto jsme zvolili model sloučení mateřinek s nejbližší základní školou, kde problém se vzdáleností padá,“ vysvětlila starostka a dodala, že jde navíc o osvědčený a častý model. V České Lípě se v minulosti spojila ZŠ a MŠ Jižní nebo ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská.

„Věříme, že vše půjde hladce a děti i jejich rodiče změnu poznají jen v názvu školy,“ doplnil Martin Brož. Novela zákona se dotkne ale i dalších malých škol a školek. Třeba Základní škola Generála Svobody v nedalekém Novém Boru kvůli tomu zanikne, a to na konci letošního srpna.

„Není snadné loučit se s místem, které bylo po dlouhá léta nejen vzdělávací institucí, ale také přirozeným centrem setkávání, spolupráce a života celé komunity. Školou prošly generace dětí, působila zde řada pedagogů i dalších zaměstnanců, kteří svou prací zanechali nesmazatelnou stopu v životech mnoha lidí,“ napsala tamní ředitelka Jiřina Jelínková na stránkách školy.

Město škole dosud udělovalo výjimku z průměrného počtu patnácti žáků na třídu, aby mohla dál fungovat. „Výjimku jsme udělovali, protože jsme vnímali výhody menší školy a individuálního přístupu. Novela zákona však tuto možnost omezila,“ konstatovala před časem vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Novém Boru Alena Forgáčová.

Třídy nebudoi přetížené

Základní školu Generála Svobody při jejím posledním školním roce navštěvuje v pěti ročnících kolem šedesáti dětí. Kapacita dalších dvou novoborských základních škol, na náměstí Míru a U Lesa, je podle starosty Jaromíra Dvořáka pro jejich přijetí dostatečná a třídy nebudou kapacitně přetížené.

„Našim žákům přejeme, aby si z let strávených v naší škole odnesli nejen znalosti, ale také hezké vzpomínky, přátelství a hodnoty, které jim budou oporou na jejich další cestě. Ať se jim v nových školách daří, ať jsou úspěšní, odvážní a spokojení,“ dodala Jelínková.

Po zrušení ZŠ Generála Svobody plánují novoborští zastupitelé využít budovu pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

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