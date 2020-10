VIDEO: Kolem služebny strážníků šmejdila liška, čeká ji nejspíš smrt

Liška u zadního vchodu očichala popelnice, ale nevlezla do nich a hned zase utekla. Stalo se tak po půlnoci na 29. října, tedy první noc, kdy začala platit nařízení, která zakazují lidem noční vycházení bez výjimečných důvodů. Další osud zvířete nejspíš nebude šťastný.



„Musíme to oznámit mysliveckému hospodáři, který bude muset lišáka zajistit,“ sdělila mluvčí městské policie Eva Vlastníková s tím, že lišku pravděpodobně čeká smrt.

Není to poprvé, co se do ulic České Lípy vydala divoká zvěř. V minulosti se tu proháněl bobr z nedaleké řeky. Strážníkům se ho společně s ředitelem českolipského muzea podařilo odchytit a vrátit zpátky do Ploučnice.