Zahrada na střeše, nejnižší cena. Česká Lípa vyhlíží novou knihovnu

„Nebylo to vůbec jednoduché. Ač návrhů bylo 48, nebylo to úplně tak, že bychom byli stoprocentně nadšeni,“ přiznala starostka České Lípy Jitka Volfová, která postrádala „wow efekt“, jímž by budova zapůsobila například na návštěvníky města. Nakonec se však porotci shodli a vybrali tři vítězné vizualizace.

„Stavba je tak zásadní, že bychom je nejprve rádi představili veřejnosti a pak teprve se rozhodovali, s kým uzavřít smlouvu na projektovou dokumentaci,“ předestřela Volfová další postup. Všechny vizualizace si budou moci zájemci prohlédnout na výstavě v KD Crystal, vernisáž proběhne 16. ledna.

Návrhy hodnotili zástupci města a nezávislí odborníci. V komisi usedla mimo jiné i ředitelka městské knihovny Dana Kroulíková, která dohlížela nad tím, aby se zachovaly všechny důležité funkce a potřeby knihovny. Funkčnost byla pro porotce zásadním kritériem, stejně jako vizuální stránka.

Malý sál, učebna i kavárna

Budova vyobrazená na vítězném návrhu je moderní, zároveň respektuje historické centrum města. Má zelenou střechu, která by měla sloužit návštěvníkům. Bonusem je efektivní hospodaření s dešťovou vodou. V knihovně by měl být malý sál, počítačová učebna i kavárna.

Podle Volfové bude vítězný návrh od mh architects atelier z Prahy sice stát nejméně peněz, přesto očekává, že takto náročná stavba přijde město na stovky milionů korun. V budoucnu by na ni ráda využila dotace.

„Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže bylo mimo jiné i tyto náklady ověřit tak, aby město mělo jasnou představu o budoucím financování,“ doplnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Ve hře byl i bambus

Nová knihovna má být plnohodnotnou knihovnou 21. století. Čtenáři do ní budou vstupovat z Jeřábkova náměstí, kde je nyní parkoviště. Architekti proto předkládali i možnosti revitalizace dotčeného místa, z čehož podle místostarosty Martina Brože vznikly zajímavé návrhy.

„Hlavní debata mezi porotci byla o tom, jak by měla moderní přístavba vypadat. Občas byly návrhy hypermoderní, někdy až přírodní – například bambusový návrh. Paleta byla hodně rozevřená,“ popsal místostarosta.

Nadto museli architekti do svého řešení zakomponovat památkově chráněné objekty č. p. 158 a 159, což je podle Volfové značně limitovalo, stavbu to navíc prodraží. „Nikdo neví, co ta skořápka, co tam je, udělá. Dneska je zpevněná, ale do budoucna je potřeba řešit zafixování. Nedej bože, aby to při výstavbě spadlo,“ zhrozila se. Jedním z významných prvků jsou prý sklepy, na jejichž zachování památkáři trvají.

Celkem do soutěže, kterou Česká Lípa vyhlásila 15. srpna, dodali architekti z Česka, Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie 48 návrhů. Stupně vítězů nakonec obsadili Češi, jmenovitě: mh architects atelier z Prahy první místo, Atlas forem z Pardubic druhé místo a studio Mjölk z Prahy třetí místo.