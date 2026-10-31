Potvrdila to policejní mluvčí Ivana Baláková na síti X. K napadení došlo v Dubické ulici kolem půl druhé ráno. „Útočníka jsme zadrželi, napadený je v péči lékařů. Veřejnosti v této souvislosti žádné nebezpečí nehrozí,“ ubezpečila Baláková.
|
Brutální napadení v libereckém kasinu. Jeden těžce zraněný, útočník je v cele
„Danou událost mohu potvrdit. Měli jsme pacienta v ohrožení života. Na místě jsme ho ošetřili a poté převezli do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ přiblížil mluvčí záchranářů Michael Georgiev. Co konkrétně se na místě stalo nesdělil kvůli probíhajícímu vyšetřování.
Podle místních šlo o hádku, která vyvrcholila v napadení muže bodnou či řeznou zbraní. Policisté informace ale nepotvrdili. „Více sdělíme, až to bude možné,“ dodala mluvčí Baláková.