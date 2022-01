Oprava českolipského divadla se protahuje, podzimní festival je v ohrožení

Stavbaři se pustili do omítek a sádrokartonů uvnitř budovy, která čím dál tím méně připomíná původní Jiráskovo divadlo v České Lípě. Hrubá stavba a střecha v Panské ulici je hotová. Nyní pokračují práce na instalacích elektřiny a vzduchotechniky.

V listopadu 2020 předala českolipská starostka Metrostavu klíče od budovy. Za 161 milionů korun má společnost českolipské divadlo kompletně omladit. Rekonstrukce měla trvat dva roky, tedy do podzimu 2022. Nedostatek materiálů a pracovníků ve stavebnictví se podepisují ale i na této stavbě. Že by pozvané soubory během 46. Českolipského divadelního podzimu letos hrály na novém jevišti, není už tak jisté.

„Snažíme se, aby se to příliš neprodlužovalo, ale takto velká stavba s sebou samozřejmě přináší spoustu neočekávaných situací a komplikací. V současné době jednáme s firmou Metrostav o úpravě harmonogramu,“ řekla mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Hned na počátku stavby město zjistilo, že budova není v tak dobrém stavu, jak doufali: „Museli jsme provádět více sanací a statického zajištění, než se předpokládalo.“ V příštích týdnech začnou dělníci pracovat na hrubých podlahách. Metrostav nesmí v souvislosti se stavbou podle mluvčího Vojtěcha Kostihy sdělovat žádné informace.

Interiér divadla sice bude moderní, zároveň projekt počítá se zachováním historických prvků, například klenutých či dřevěných stopů. Do sálu by se měl vrátit i původní lustr, aby si díky němu diváci připomněli, že je to stále jejich divadlo.

„Uvědomujeme si, že se nejedná o zcela novou budovu, kterou by si někteří možná přáli. Pro variantu rekonstrukce jsme se rozhodli především kvůli oživení centra města. Budeme tu mít opravené divadlo místo opuštěné chátrající budovy, která by nám zde zbyla, kdybychom postavili divadlo nové,“ uvedla na začátku listopadu 2020 starostka České Lípy Jitka Volfová.

Hlavní vchod se přesune z Jiráskovy ulice do Panské ulice, kam se pěší pohodlně dostanou novým průchodem. Rekonstrukcí prochází celá budova i dvůr. Kapacita velkého sálu – včetně velikosti jeviště – zůstává stejná. Vzniknou dva menší salonky a foyer s mobilním barem a divadelní kavárna se samostatným vchodem, přičemž veškeré prostory budou bezbariérové.

„Když pomineme, že hlavní vchod již nebude v Jiráskově ulici, ale na druhé straně, největší změnou určitě projde hlediště. Ve starém divadle byly už staré a nepohodlné sedačky, navíc nízká elevace, kvůli které nebylo ze zadních řad dobře vidět na jeviště. Hlediště v novém divadle bude s vysokou elevací a s pohodlnými sedačkami. Divákům to přinese nesrovnatelný komfort,“ zdůraznila mluvčí České Lípy.

Herci se přesunuli do bytů

Členové amatérského divadelního klubu Jirásek, kteří na zdejším jevišti pravidelně zkoušeli, nyní nacvičují hry v bytě nebo v sále kulturního domu Crystal.

„Fungujeme v provizorních prostorech normálně dál, zkoušíme i novou hru. Ale není to divadelní prostředí,“ konstatovala Dita Krčmářová, předsedkyně spolku, jehož členové se na nové divadlo velmi těší. Jejich kolegové v roce 1945 českolipské divadlo slavnostně otevírali svou premiérou.

„Pro diváky se změní asi nejvíc, a to pohodlí sedaček. My se nemůžeme dočkat elevace hlediště, která ve starém divadle nebyla. Navíc tam bude malá klubová scéna, kde můžeme hrát intimní představení. Jinak se toho pro nás asi moc nezmění,“ dodala Krčmářová. I patina starého divadla pro ni však měla své kouzlo.

Spolek se zde cítil jako doma a ochotníci doufají, že budou i v nových prostorech vítaní, a že se tam budou cítit stejně dobře. „Město a kulturák na nás byly velmi hodní a benevolentní,“ vzpomínala předsedkyně.

Se starostkou města se prý domluvili, že spolek otevře divadlo po rekonstrukci svým představením. „Je to pro nás velká čest. Chceme začít hlavně zvesela,“ usmála se Krčmářová.