Policii se přihlásil řidič, který srazil dvanáctiletého cyklistu a odjel

Řidič tmavé Škody Octavie se přihlásil den poté, co policie zveřejnila pátrání. „Už jsme ho vyslechli do protokolu. Poté, co obdržíme lékařskou zprávu k aktuálnímu zdravotnímu stavu chlapce, rozhodneme, zda případ odevzdáme do správního řízení, kde řidiči může hrozit pokuta až do výše pět tisíc korun včetně sedmi trestných bodů, nebo budeme událost kvalifikovat jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na trestní stíhání řidiče by podle ní došlo v případě, že se u chlapce projeví zdravotní problémy související s nehodou. Za to by řidiči hrozil až jeden rok vězení.

Nehoda se stala 23. července odpoledne. Dvanáctiletý cyklista jel přes přechod pro chodce v Bulharské ulici v České Lípě ve směru od parčíku k hotelu Olympia. V tu chvíli ho srazil řidič, který do Bulharské ulice odbočil na světelné křižovatce z Hrnčířské ulice ze směru od centra.

Střet auta s cyklistou zaznamenala bezpečnostní kamera. „Ze záznamu je patrné, že řidič na místě nehody krátce zastavil a s chlapcem hovořil, potom nasedl do svého vozu a odjel, aniž by se o dítě jakkoliv postaral a nehodu nám oznámil. Pomoc si chlapec přivolal mobilním telefonem přes tísňovou linku 158 sám,“ uvedla tehdy Baláková.

Chlapce po nehodě odvezla z preventivních důvodů záchranná služba na vyšetření do nemocnice, kde byl hospitalizován.