Po přechodu kráčel bobr, strážníci jej doprovodili k řece

Bobr si vykračoval ulicí Československé armády v úterý půl hodiny po půlnoci.

„Naše hlídka zpozorovala bobra, který pochodoval po silnici. Strážnici ho následovně nasměrovali směrem k řece Ploučnici, aby se mu nic nestalo. Naháněli ho kolem panelových domů, které stojí poblíž, a vyprovodili ho až k vodě,“ uvedl zástupce ředitele českolipské městské policie Antonín Doležal.

Bobr strážníky poslechl i v momentě, kdy bylo potřeba přejít silnici po přechodu pro chodce.

Pro českolipské strážníky je práce se zvířaty běžnou praxí. „Zvířat tu máme hodně. Bývají tu ondatry, zajíci, prasata, srnky... Každou chvíli se do města nějaké zvíře zatoulá,“ přiblížil Doležal.

Spolupráce se zvířaty většinou probíhá hladce. Jen jednou se záchrana změnila v drama.

„Ondatra tehdy pokousala strážníka na obou rukou, když se ji snažil nahnat do Ploučnice. To byla ale jediná nepříjemná událost za dvacet let, co pamatuji,“ dodal Doležal a zmínil, že bobři ani jiná zvířata chod města netrápí. „Máme zmonitorováno, že tu k ničemu nedochází. Bobři jsou v pohodě.“