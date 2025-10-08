Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

  6:39
Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z těchto schránek pro odložené děti.
Babybox v krajské nemocnici ve Zlíně. (srpen 2025)

Babybox v krajské nemocnici ve Zlíně. (srpen 2025) | foto: Krajská nemocnice T.Bati Zlín

Znojemský babybox, v němž bylo nalezeno děvčátko, které dostalo jméno Eva...
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Slavnostní otevření 58. babyboxu v České Lípě 19.9. 2013
5 fotografií

„Chlapeček byl zabalený jenom v hadrech, nevykoupaný, neošetřený, čerstvě po porodu. Robin je zdravý a užívá si tepla a pohody novorozeneckého oddělení v Nemocnici Česká Lípa,“ uvedl Hess.

Chlapec z České Lípy je celkově 281. dítětem uloženým do babyboxů od počátku jejich uvádění do provozu v roce 2005. „Skóre holčičky versus chlapečci posunul na 152:129,“ napsal Hess.

Babybox ohlásil miminko a starosta k němu odběhl z jednání zastupitelstva

Upozornil, že od úterý je v Novém Strašecí na Rakovnicku v provozu první babybox na hasičské zbrojnici. Je to 89. schránka, většina ostatních je umístěná v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, ale také v sídlech záchranné služby, dětském domově, centru pro seniory, sídlech městských úřadů nebo soukromých firem. Do konce letoška se otevřou ještě dva další babyboxy v nemocnicích v Roudnici nad Labem na Litoměřicku a Rumburku na Děčínsku.

Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. V okamžiku, kdy do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál. První taková schránka byla uvedena do provozu v roce 2005 na Den dětí v pražském Hloubětíně a v současné době jsou téměř ve všech městech, kde jsou porodnice.

V Jihlavě někdo odložil romského chlapečka. Vzácnost, říká zakladatel babyboxů

Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů nechtěných dětí. Schránky ale mají také kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

