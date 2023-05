Česká Lípa zpřísní pití alkoholu na veřejnosti, posvítí si i na ohňostroje

Lidé holdující alkoholu se ho v České Lípě nenapijí. Tedy ano, ale rozhodně tak nesmí konat na některých veřejných místech po městě, a to již jedenáct let. Nyní jich přibude ještě více, a to kvůli nové městské vyhlášce, kterou minulý týden schválili zastupitelé.