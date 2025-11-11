Česká hlava za čištění vod. Ministr ocenil vědce z liberecké univerzity

Na nejvyšší tuzemské ocenění pro vědce dosáhl Miroslav Černík z výzkumného ústavu CXI při Technické univerzitě v Liberci (TUL). Českou hlavu – Cenu ministra životního prostředí České republiky – obdržel za úspěchy a více než třicetiletý výzkum v oblasti pokročilých sanačních technologií, technologií čištění vod a aplikace nanomateriálů v oblasti životního prostředí.
„Jeho projekt Wetland+, financovaný z programu LIFE EU a spolufinancovaný naším resortem, přináší unikátní udržitelné řešení využívající přírodní procesy k odstraňování pesticidů z vod. Úspěch projektu potvrzují i další evropská ocenění jako nejlepší projekt LIFE 2025 v kategorii oběhové hospodářství a kvalita života či hlavní cena LIFE Awards 2025,“ poznamenal náměstek ministra životního prostředí Pavel Janda, který cenu Černíkovi předával.

V roce 2021 nasadil tým technologii Wetland+ na výsypce lomu Hájek na Karlovarsku zamořené nebezpečnými pesticidy (lindany), o dva roky později v polském Jaworznu, kde má zamezit šíření toxické vody ze staré skládky.

„Vše je vyladěné, systém stále běží a na výstupu máme téměř stoprocentně vyčištěnou vodu,“ popisuje ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL Miroslav Černík.

Uměle vytvořené mokřady

Ocenění vnímá i jako důkaz, že se čistá voda a čisté životní prostředí v posledních letech dostávají do popředí. A to jak ve vědecké komunitě, tak ve společnosti.

„Když jsme před mnoha lety začínali s dekontaminačními programy na průmyslem těžce zasažených lokalitách, nebylo tomu zdaleka tak. Postupnými inovacemi jsme došli k vysoce účinným metodám čištění různých typů vod. Naše metoda využívá k čištění také ekosystém uměle vytvořených mokřadů, které mimo jiné zvyšují biodiverzitu v krajině,“ dodává ředitel.

Tuny jedů v Polsku mohou ohrozit Balt, s čištěním pomáhají vědci z Liberce

Technologie je bezúdržbová, nenarušuje ráz krajiny a nevyžaduje žádnou chemii. Podobně velkých skládek, jako je ta v Polsku, je přitom podle Černíka na území Evropy kolem čtyřiceti, nemluvě o desítkách či stovkách menších. „Odhaduje se, že v Evropě a ve státech bývalého Sovětského svazu je to minimálně 250 tisíc tun lindanu a dalších pesticidních látek,“ upozornil již dříve Černík.

Další ocenění

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. Dalšími letošními laureáty byli například Julius Lukeš, který se dlouhodobě zabývá studiem parazitů, společnost NenoVision. za inovativní technologii LiteScope, která rozšiřuje možnosti elektronové mikroskopie, Michaela Dobrovolná, jež se věnuje studiu DNA nebo Anna-Marie Lauremannová, jež hledá odpověď na to, jak stavět udržitelněji s menší zátěží pro planetu.

Vodu vytékající ze skládky vyčistí od pesticidů železo i kořeny rostlin

„S Technickou univerzitou v Liberci jsou kromě profesora Černíka spjati dva laureáti z Fakulty textilní TUL – Luboš Hes (Cena ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015) a Oldřich Jirsák (Invence – Cena Škody Auto a. s. v roce 2006),“ konstatoval mluvčí univerzity Radek Pirkl.

