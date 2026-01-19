Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Matěj Klimša
  13:40
Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho historii. Rekonstrukce je součástí přeshraničního projektu.
Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku Červený dům. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku Červený dům. O jeho rekonstrukci několik desetiletí usilovalo tamní Vlastivědné muzeum a galerie.

„Jedním z našich hlavních cílů je zpřístupnit Červený dům veřejnosti, zřídit zde moderní muzejní expozice se zajímavými tématy a zpřístupnit tak řadu námi uchovávaných sbírkových předmětů,“ popsal ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Projekt je součástí česko-saské spolupráce s městem Bad Schandau a zaměřuje se na prezentaci společného kulturního dědictví. Společným zastřešujícím tématem je Krajina a člověk. „Liberecký kraj může čerpat dotaci do výše 1,6 milionu eur, což odpovídá částce čtyřicet milionů korun,“ vysvětlil krajský náměstek pro hospodářský a strategický rozvoj Edvard Kožušník.

Dotace pokryje jen část výdajů na rekonstrukci a zařízení nové expozice. „Financování prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje je ještě asi polovina částky,“ přiblížila vedoucí Oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová.

Opravy se dočkají i přilehlé budovy

Kromě Červeného domu, který je starý 443 let, čeká rekonstrukce také dvě přilehlé budovy. „Tam jsou pracoviště našich kolegů, odborné dílny pro restaurátora, konzervátora a preparátora a jsou tam depozitáře pro sbírkové předměty,“ pověděla Nastoupilová.

V minulém roce se pracovalo na vystěhování všech objektů. Veškeré sbírkové předměty uložené v depozitářích se podařilo do konce roku 2025 přemístit do náhradních úložných prostor. „Teď se ještě budou stěhovat naši zaměstnanci a přesunou se do hlavní budovy muzea. Zhruba v březnu by měla začít etapa stavebních prací,“ nastínila vedoucí výstav.

Opravné práce by měly být hotové do dvou let. „Na projektu spolupracujeme i s Českou Lípou, protože dojde i k úpravě veřejného prostranství, kterou bude spolufinancovat. Otevření expozice naší nové pobočky by mělo ideálně proběhnout v polovině roku 2028,“ potvrdila Nastoupilová, podle které jde o zásadní projekt muzea. „Určitě to je velká příležitost pro záchranu objektů a zatraktivnění prostoru dolního centra města.“

Expozice věnovaná historii objektu

V Červeném domě vznikne nová expozice věnovaná historii objektu. „V rámci historie se tam našla celá řada využití. Byl založen v roce 1583 jako letohrádek, kde se bavila šlechta. Zároveň tam byla i barvírna látek, hostinec nebo třeba muzeum,“ vyprávěla vedoucí výstav.

Návštěvníkům tam muzeum představí rod Berků, najdou tam třeba hodovní salónek, v přízemí objektu bude představeno téma barvení a potiskování textilu. „Dosud byly objekty uzavřené, jejich otevřením dojde k obohacení kulturní nabídky v České Lípě,“ věří krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Projekt zahrnuje i vybudování nových depozitářů, dílen pro odbornou činnost a kvalitního provozního zázemí muzea. „Odborné dílny budou návštěvníkům zpřístupněné virtuálně. Bude tam taky digitálně zprostředkován náhled do depozitářů, protože ty jsou z bezpečnostních důvodů nepřístupné,“ prozradila Nastoupilová.

Nejde o první takový přeshraniční projekt. Vinklátová připomněla spolupráci muzea v Bad Schandau s muzeem Českého ráje v Turnově. „Díky němu se otevřely dvě nové expozice představující horolezecký sport a životní styl.“

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

ilustrační snímek

Domov není strach. Informační kampaň v kraji upozorňuje na problém domácího násilí, protože případy jsou stále těžší a postižené bývají také děti. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o domácím násilí v...

16. ledna 2026  11:42

První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

V Oldřichově v Hájích bude nová škola nabírat žáky postupně po jednotlivých...

Děti v Oldřichově v Hájích na Liberecku se po 45 letech dočkají své základní školy. Ta nabídne vzdělávací program Začít spolu a možnost absolvování prvního stupně v rodinném a komunitním prostředí.

15. ledna 2026  16:53

