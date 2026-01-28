Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany

Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro návštěvníky otevřená do neděle 1. února.

„V letošní lyžařské sezoně si návštěvníci skiareálu mohou vybírat opravdu z široké nabídky svahů. Neustále se rozšiřuje provoz ve skiareálu,“ popsala Zuzana Ondokuzmayis ze Skiareálu Ještěd.

Na sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. (28. ledna 2026)
Dnes se vrací do provozu sjezdovka č. 4 Pod lany. „Umožnila nám to kombinace intenzivních příprav provozního týmu skiareálu a příznivého počasí. Roky tomu tak nebylo,“ vysvětlil ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa a pozval na legendární trať lyžaře a snowboardisty. Otevřená totiž bude jen do neděle 1. února.

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Pro Liberečany tak jde o výjimečnou příležitost zalyžovat si přímo pod samotným vysílačem Ještěd. Návštěvníci skiareálu mohou kromě toho využít i další otevřené sjezdovky, a to Libereckou, Traverz a Slalomák.

„V provozu bude také lanovka Černý vrch, která zajistí pohodlný přístup na sjezdovky. Skiareál je připraven naplnit očekávání návštěvníků a nabídnout jim skvělé lyžařské podmínky,“ věří Ondokuzmayis.

Levnější skipasy ve čtvrtek

Na Ještědu jsou připravení taky na začátečníky nebo rodiny s dětmi. Kromě půjčovny lyžařského vybavení tam zájemci najdou i lyžařskou a snowboardovou školu Ještěd Ski School. Na svazích je aktuálně zhruba dvacet až šedesát centimetrů sněhu.

Hlavní sjezdovku musíme přesněžovat na 250 procent, prozrazuje šéf skiareálu na Ještědu

Skipasy mohou lidé pořídit i online přes gopass.travel. Středeční celodenní skipas vychází na 830 korun, čtvrteční pak lidé zakoupí o šedesát korun levněji.

