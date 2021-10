Haldy harampádí hyzdí Liberec, úředníci jsou na odstranění krátcí

Místo záhonů staré ledničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, umyvadla, kusy nábytku, nádobí, vraky aut a spousta dalšího odpadu. Část zahrádkářské kolonie v ulici Nad Nisou v Liberci Vesci se proměnila v obří nelegální skládku.

Jeden z majitelů zahrádky už několik let hromadí nejrůznější odhozené věci, elektroniku, plasty, kamna, pneumatiky, plechy, staré palety a vše vrší nejen na svém pozemku, ale i na pozemcích sousedů.

„Je to čím dál horší. Začalo to asi před patnácti lety a neustále se to rozrůstá. Černá skládka nám brání v přístupu na vlastní pozemky, kde máme chaty. Hromadí se to tady do výšky dva a půl metru, roztáhlé to je po celé cestě přes celou kolonii a nikdo s tím nic nezmůže. Běhají v tom krysy a skládka jen roste a roste. Přitom tam je i nebezpečný odpad, věci, které se mají ekologicky likvidovat. S majitelem ale není žádná řeč. Když ho na skládku upozorníme, jen nám začne vyhrožovat,“ popisuje situaci jeden ze zahrádkářů Milan Hájek.



Zoufalí zahrádkáři se obrátili na městskou policii, Svaz zahrádkářů i na odbor životního prostředí magistrátu města Liberec. Zatím ale bezvýsledně. Teď si přišli stěžovat i na jednání zastupitelstva.

„Je to velký problém, který se táhne už roky. Dotyčný se snažil ten odpad odkládat i směrem dál do Vesce. Chceme apelovat na příslušné odbory, aby se tím začaly konečně zabývat, protože to je opravdu velmi obtěžující. V květnu jsme to nahlásili na odbor životního prostředí, ale dosud se nic nestalo, to nás mrzí. Někdo by měl v této věci konat,“ předestřel problém zastupitelům Dalibor Kopp, který bydlí v sousedství zahrádkářské kolonie.

Odpověď úředníků z poloviny května zněla, že zatím nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení, nicméně věc se stále šetří. „Nevím, co už by se muselo všechno stát, aby ty důvody byly shledány. Copak je tohle normální, obří nelegální skládka uprostřed zahrádkářské kolonie? Už nevíme, co bychom měli udělat, znehodnocuje nám to naše pozemky, kdo chce mít zahrádku vedle obrovské skládky? Ani nevíme, odkud sem ten odpad vozí,“ říká Hájek.

Podle vedoucího odboru životního prostředí libereckého magistrátu Jaroslava Rašína se ale věc neodložila, úředníci se jí stále zabývají.

„Musíme dodržovat zákonné postupy a s potenciálním viníkem je velice těžké komunikovat. Případ je kvůli tomu bohužel velice rozvleklý. Řízení však probíhá a v případě, že se nám vinu podaří prokázat, vymůžeme sjednání nápravy ukládáním pokut. Za nezákonné soustřeďování odpadů, o které se v tomto případě pravděpodobně jedná, hrozí pokuta až do výše 200 tisíc korun,“ sdělil Rašín.

Pokutu bude těžké vymoci

Podle zahrádkářů ale bude pokutu velmi těžké vymoci. „A hlavně, pokuta je jedna věc, ale ty hromady odpadu druhá. My hlavně chceme, aby to odsud zmizelo,“ dodal Hájek.

S původcem odpadu se MF DNES nepodařilo spojit a získat vyjádření.



Zahrádkářská kolonie ve Vesci přitom není jediným problematickým místem, kde majitel hromadí kupy odpadu. Stížnosti jsou i v ulici U Obrázku v Ruprechticích, kde majitel rodinného domu doslova obestavěl svoji nemovitost všemožným odpadem.

„Je to hrozné, je to dům uprostřed ulice, všichni tady na to musíme koukat. Ty kupy už přesahují dvakrát výšku člověka. Stížnosti nepomáhají, už se sem na to chodí lidi dívat jako na raritu. Ale kdo tu má bydlet,“ postěžovala si jedna z místních obyvatelek.

Odbor životního prostředí magistrátu sdělil, že situaci v ulici U Obrázku prověří.



„A to hlavně z hlediska možného porušování zákona o obcích, podle kterého je každý povinen udržovat pořádek na pozemku tak, aby nenarušoval vzhled obce. Výsledek prověrky není možné předesílat, ale pokud narušení vzhledu obce zjistíme, zakročíme vůči viníkovi i v tomto případě,“ řekl vedoucí odboru Jaroslav Rašín.