Skláři dokončují ceny Thálie, vyrobí jich víc kvůli nešikovným hercům

„S výrobou začínáme dva až tři měsíce před slavnostním večerem. Nejdřív se trofeje vyfouknou do formy a ozdobí na huti, dva dny se chladí a nakonec je brousíme,“ popisuje proces výroby ředitel sklárny David Ševčík.

Ceny si v Lindavě už více než dvacet let objednává přímo Herecká asociace. „Přijde standardní objednávka, kde jsou napsané kategorie, barva a počet kusů. Celkem se tak letos rozdá dvacet cen v osmi barevných provedeních,“ pokračuje Ševčík. Podoba trofejí zůstává věrná původnímu návrhu Bořka Šípka.

Thálií musí zdejší skláři vyrobit pro všechny případy víc než požadovaných dvacet. „Například když má být nějaké barvy pět kusů, tak jich uděláme osm, když jenom jedna, vyrobíme dvě až tři. Ty, které se nám vrátí, uskladníme, protože se pravidelně ozývá někdo z laureátů, že tu svoji rozbil,“ poodhaluje ředitel.

Každá cena váží tři kilogramy, ale sklář pracuje s až pěti kilogramy roztaveného skla, do kterého musí foukat. „Vypadá to jednoduše, ale musí se to dělat s citem. Není to jako foukat do balonu, protože by se to zničilo. Uvnitř by se obtiskly švy formy, která se otvírá a zavírá,“ vysvětluje sklář Petr Kuchta.

„Rusko vsadilo na špatnou kartu“

Jednoduchá není ani péče o formy. „Jsou z bukového dřeva, které se musí pravidelně obměňovat. Formu nejvíc poškozuje vlhkost, plísně nebo houby. Po třech čtyřech letech tak musíme dělat novou formu,“ doplňuje Ševčík a podotýká, že sklárna má za sebou náročné období.

„Loňský rok byl extrémně složitý, protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu a v tu chvíli začal rapidní pohyb cen energií, na který se nedalo reagovat. Nějak jsme s tím museli pracovat a díky tomu jsme do roku 2023 vstoupili s ustálenou cenou, ale i cenou energií, která je sice výrazně vyšší než v minulých letech, ale je stabilní, a to je důležité,“ říká Ševčík, který dokonce řešil, zda se mu sklárnu podaří udržet v chodu.

„Bavili jsme se o tom, jestli bude dost plynu a zda provozy, jako jsou sklárny s uměleckou tvorbou, mají existovat a odebírat plyn potřebnějším průmyslům nebo domácnostem. Odběr naší sklárny je jako odběr vesnice, která má 250 domů. Nakonec se ukázalo, že je plynu dostatek, že Rusko vsadilo na špatnou kartu a že Evropa není tak slabá, jak se zdála. Ale musíme cílit víc na zákazníka, který je unikátní a zajímavý.“

Letos se budou ceny Thálie udělovat v sobotu 30. září v Národním divadle. Přímý přenos poběží na prvním programu České televize.