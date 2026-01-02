Ceny služeb porostou, lidé v kraji zaplatí víc za vodu i teplo

Matěj Klimša
  11:35
V peněženkách lidí bude po novém roce zůstávat méně peněz. V okresních městech zdražují především poplatky za vodné a stočné nebo třeba teplo. Nájmy v městských bytech, veřejná doprava nebo poplatky za psy by naopak měly zůstat na stejné úrovni. Za svoz odpadu si připlatí jen lidé v Semilech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Liberec

V krajském městě lidé za svoz odpadu letos platí 840 korun a v příštím roce změnu čekat nemusí. Podle mluvčí Liberce Jany Kodymové zůstane na stejné úrovni i poplatek za psa.

„Výše sazby se neměnila od roku 2003. V případě prvního psa je sazba 600 korun za rok. Za druhého a každého dalšího psa v držení téže osoby činí sazba poplatku patnáct set korun,“ popsala Kodymová s tím, že senioři za psa platí 200 korun a za každého dalšího o stovku více. „Nerozlišuje se výše poplatku za psa drženého v různých městských částech ani v různých typech bydlení,“ dodala.

Zdražovat se v Liberci naopak bude poplatek za vodné a stočné. Nově Liberečané zaplatí Severočeské vodárenské společnosti zhruba 157 korun za metr krychlový, oproti letošní ceně je to o necelých sedm korun více.

Zdražovat bude i liberecká teplárna. Ceny se odvíjí od délky smlouvy a taky, zda mají domácnosti vlastní zdroj nebo třeba ústřední vytápění. Lidé ale zaplatí kolem 1100 korun za 1 GJ tepla, zdražení bude zhruba o 6,5 procenta. „Ceny pro rok 2026 jsou zveřejněny na našich oficiálních webových stránkách,“ uvedla mluvčí teplárny Tereza Hozáková.

Jablonec nad Nisou

Podle mluvčí Jablonce nad Nisou Jany Fričové zůstanou poplatky za psy na stejné úrovni jako letos. Mluvčí taky upřesnila, jak to bude s nájmy v městských bytech. „Cena za metr čtvereční se pohybuje od 59,92 do 150 korun, v roce 2026 se se zvýšením nepočítá,“ ujistila.

Změnu tam neplánují ani u svozu odpadu. „Nemáme paušální poplatek za odpady na osobu a rok. Poplatek se počítá podle objednané kapacity nádoby. V roce 2025 byla sazba poplatku 0,80 korun za litr. Pro příští rok zůstává cena stejná,“ popsala Fričová. Vodu tam, stejně jako v Liberci, zajišťuje Severočeská vodárna. Poplatek se proto navýší úplně stejně i tamním obyvatelům, a to zhruba o čtyři a půl procenta za metr krychlový.

„Ceny tepla se od 1. ledna nemění. V době, kdy většina služeb zdražuje a domácnosti čelí rostoucím životním nákladům, je cenová stabilita vítaným ujištěním,“ prozradil mluvčí Jablonecké energetické Jiří Endler. „Dlouhodobě hospodaříme odpovědně a daří se nám nakupovat komodity za příznivé ceny. Díky tomu můžeme udržet cenu tepla na stejné úrovni,“ doplnil předseda představenstva Jablonecké energetické Petr Roubíček. Lidé tam platí podle tarifu buď 1 222 nebo 1 267 korun.

Česká Lípa

Se zdražením za vodu musí počítat i v České Lípě. I tam ji totiž zajišťuje Severočeská vodárna. Teplo pak tamním obyvatelům dodává českolipská teplárna, která ceníky od nového roku upraví. Nová cena se tak bude pohybovat nad tisíci korunami, což bude znamenat navýšení o zhruba šest procent proti letošnímu roku. I v České Lípě cenu určuje typ smlouvy a tarifu.

Podle mluvčí města Kristýny Kňákal Brožové ale lidi nepřiplatí za žádné další služby. Za svoz odpadu Českolipané platí 960 korun, nájmy v městských bytech se pohybují od 55 korun až po devadesát korun za metr čtvereční. Změnu neplánují ani u jízdného ve veřejné dopravě.

„Základní přestupní jízdenka na 75 minut stojí pro dospělého pětadvacet korun při platbě v hotovosti, dvacet korun, pokud platíte bezhotovostně,“ přiblížila mluvčí.

Semily

Semilští zastupitelé po třech letech zvyšují poplatek za svoz odpadu. Lidé tam nově zaplatí 1100 korun, což je navýšení o více než dvacet procent oproti současné ceně. Ani Semilům se nevyhne zvýšení ceny za vodu, kterou jim dodává Vodohospodářské sdružení Turnov. Nově lidé zaplatí téměř 160 korun za metr krychlový.

V roce 2025 to bylo necelých 156 korun, jde tedy o navýšení zhruba o dvě a půl procenta.

Třeba za psy tamní obyvatelé budou platit stejně jako doposud, a to 700 korun za prvního psa chovaného na sídlišti nebo v centru města. V okrajových částech Semil lidé zaplatí 200 korun. Senioři pak platí sto korun. Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o polovinu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

Ceny služeb porostou, lidé v kraji zaplatí víc za vodu i teplo

ilustrační snímek

V peněženkách lidí bude po novém roce zůstávat méně peněz. V okresních městech zdražují především poplatky za vodné a stočné nebo třeba teplo. Nájmy v městských bytech, veřejná doprava nebo poplatky...

2. ledna 2026  11:35

Spolupracoval s Havlem, pak ho odstavili. Liberec ocenil někdejšího primátora

Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci...

Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi ve věku nedožitých sta let. Ocenění za přínos v oblasti rozvoje a demokratizace navrhl náměstek primátora Ivan Langr....

1. ledna 2026  8:24

Nevidomým pomůže „mluvící“ semafor, k zapnutí poslouží kapesní vysílač

Kapesní vysílač, kterým se ovládá semafor.

Další semafor v Jablonci nad Nisou doprovází slabozraké a nevidomé hlasovými pokyny. Světelná signalizace na křížení ulic Turnovská, Mincovní a Jateční nově disponuje přijímačem, který umožní lidem...

31. prosince 2025  8:21

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

30. prosince 2025  14:07

Konec bloudění u nemocnice. Řidičům v Liberci uleví nový parkovací dům

Do nového parkovacího domu v areálu liberecké nemocnice se vejde 329 automobilů...

Bezmála 330 automobilů pojme nově otevřený parkovací dům u liberecké nemocnice. Hodina stání vyjde přes den na 60 korun, v noci na 10 korun. O víkendu zaparkují řidiči levněji. Kvůli prováděným...

30. prosince 2025  12:18

Elitní armádní chemiky v Liberci povede nový velitel, chce budovat silný útvar

Velení po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna nový velitel Radek Malina (na...

Vojáci libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou mít nového velitele. Po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna velení Radek Malina, který dosud působil jako republikový...

29. prosince 2025  16:23

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

29. prosince 2025  9:40,  aktualizováno  10:57

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  8:53

Turnov vyhlíží modernizaci sportovní haly, cvičit se v ní bude od rána do večera

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Moderní sportovní zázemí s velkou hrací plochou pro širokou škálu sportů. Městská sportovní Turnov vybrala dodavatele na rekonstrukci haly v Turnově 2, která by měla začít v prvních týdnech příštího...

27. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  13:27

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Zápisy budou v Jablonci dřív, informace získají rodiče i přes aplikaci

Ilustrační snímek

Zápis prvňáků na školní rok 2026/2027 do jabloneckých základních škol se uskuteční dříve, než bylo obvyklé, dojde k němu 12. února 2026. Podstatné informace mohou rodiče získat již nyní v aplikaci...

26. prosince 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.