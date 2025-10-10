Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

Autor:
  16:29
Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.
Jiří Mádl si odnesl cenu za režii.

Jiří Mádl si odnesl cenu za režii. | foto: Petr Germanič

Ondřej Pavelka, Monika Kristl a Jiří Mádl.
Cenu za celoživotní přínos české kinematografii převzal Ondřej Pavelka.
Ocenění za film Vlny převzala producentka a pravnučka Vlasty Buriana Monika...
Každá kamera je originál.
5 fotografií

Jiří Mádl, Ondřej Vetchý nebo třeba Ondřej Pavelka. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) převzali skleněné kamery jako ocenění za nejlepší český film, herecké výkony, režii, nejúspěšnější snímek v distribuci a taky Cenu prezidenta Akademie a sklárny Ajeto. Slavnostní večer hostil Grandhotel v Novém Boru 7. října.

Do hlasování o nejlepší herce a tvůrce za období 2024 až 2025 se zapojilo více než čtyři sta členů akademie z celé republiky. Ocenění za film Vlny převzala producentka a pravnučka Vlasty Buriana Monika Kristl. „Byl to náročný film, který zabral hodně energie, ale společnou vytrvalostí a euforií jsme to dokázali,“ popsala s tím, že film patří především na plátno.

Jiří Mádl si odnesl cenu za režii. „Když jsme připravovali Vlny, dostávali jsme řadu stopek. Když nám říkali, že tohle téma nikoho nezajímá, vedli jsme s producentkou dlouhé diskuze. Byla to pro mne velká škola,“ přiznal Mádl, podle kterého je vidět, že v akademii mají cit pro film a neřídí se jen komerčním úspěchem.

Magické oko

Cenu za celoživotní přínos české kinematografii převzal Ondřej Pavelka. Ten publiku vyprávěl, že mu tatínek doma promítal snímky natočené na osmimilimetrový film a jak ho fascinovalo, když se film během projekce přepálil a na plátně se objevilo magické oko.

„Film má tu výhodu, že herci v něm mohou hrát i poté, co už nejsou mezi námi. Jsem rád, že si takhle budu skotačit ve filmech Juraje Jakubiska, Františka Vláčila nebo Vojty Kotka,“ řekl s úsměvem.

Pavelka ocenil i práci sklářů z Lindavy, kteří pro galavečer připravili ocenění. „Vytvořili nádhernou věc. Jsou také autory cen Thálie i Tour de France, že ano? O tu Thálii se ještě mohu pokusit, ale Tour už asi nedám,“ zavtipkoval.

Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Cenou za herecký výkon ve filmech Výjimečný stav a Moře na dvoře akademie ocenila herce Ondřeje Vetchého, který se slavnostního večera nezúčastnil kvůli pracovním povinnostem. Přítomné ale pozdravil prostřednictvím videa. „Ceny si vážím především proto, že je od lidí, kteří mají film opravdu rádi. Je to jako ve fotbale, když někdo dostane ocenění od trenérů nebo spoluhráčů,“ přiblížil.

Jiří Mádl si odnesl cenu za režii.
Ondřej Pavelka, Monika Kristl a Jiří Mádl.
Cenu za celoživotní přínos české kinematografii převzal Ondřej Pavelka.
Ocenění za film Vlny převzala producentka a pravnučka Vlasty Buriana Monika Kristl.
5 fotografií

Na galavečeru promluvila skrze videozáznam i Pavla Beretová, oceněná za výkony ve filmech Rok vdovy a Amerikánka. „Děkuji za ocenění i za vaši práci. Díky vám mají diváci možnost vidět film v té nejlepší kvalitě a v kultivovaném prostředí,“ vzkázala.

Nejúspěšnějším filmem v české kinodistribuci od září 2024 do srpna 2025 se stal Minecraft, oceněný za více než milion prodaných vstupenek.

Každá cena je originál

Každá ze skleněných kamer, které si herci a filmaři z Nového Boru odvezli, je originál. „Je to krásná ukázka, jak se v Novém Boru propojuje tradice sklářství s filmovou kulturou. Díky spolupráci s Ajetem předáváme laureátům ceny, které mají skutečnou hodnotu,“ vyzdvihla jednatelka společnosti Kultura Nový Bor Ilona Rejholcová.

NASK každoročně spojuje provozovatele kin, distributory a filmové odborníky z celé republiky. Tři dny se tu diskutuje o trendech, technologiích i financování kin, promítají se nové české filmy a plánují společné projekty.

Na novoborský slavnostní večer každoročně přijíždějí přední osobnosti české kinematografie. V minulosti to byli třeba Zdeněk a Jan Svěrákovi, Jiří Bartoška, Věra Chytilová nebo Alois Švehlík.

7. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...

ONLINE: Vary čelí Třinci, Litvínov bojuje s Kladnem. Pak šlágr Sparty s Pardubicemi

Sledujeme online

Hokejová extraliga uzavírá první čtvrtinu základní části, páteční program přináší šest duelů. Karlovy Vary hostí od 17 hodin Třinec, který se může dostat do čela. To platí i pro České Budějovice,...

10. října 2025  16:50

Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.

10. října 2025  16:29

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Někdejší fotbalový funkcionář Miroslav Pelta nastoupil do výkonu trestu v liberecké věznici. Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky a exmajitel fotbalového Jablonce si má odpykat 5,5 roku...

10. října 2025  10:52,  aktualizováno  15:59

Moliére jako hlavní postava. Text dramatu pokřtil herec v pařížské kašně

Dva umělci, jeden boj o svobodu. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci v pátek uvede drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova. Představitel hlavní role Martin Polách dokonce text pokřtil přímo v...

10. října 2025  13:12

Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Čtyři zápasy, čtyři výhry a suverénní vedení v tabulce nejvyšší soutěže. Futsalisté FTZS Liberec zahájili novou sezonu famózně a potvrdili svůj vzestup mezi absolutní českou elitu.

10. října 2025  11:31

Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na...

9. října 2025  16:56

Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Další desítky nových bytů v liberecké čtvrti Františkov už mají své obyvatele. Stavitelé jim předávají v těchto dnech sedmasedmdesát dokončených bytů. Nově vyrůstající čtvrť, pojmenovaná po svém...

9. října 2025  10:31

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:43

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:33,  aktualizováno  15:42

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:53

Cestování v Libereckém kraji zdraží. Roční jízdenku mohou lidé splácet

Jízdné v regionální dopravě v Libereckém kraji zdraží od Nového roku v průměru o pět procent. Roční celosíťové jízdenky se ale zdražení nedotkne, dospělý cestující za ni tak jako letos zaplatí deset...

8. října 2025  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.