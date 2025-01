Ceny za služby zůstávají v Libereckém kraji stejné, podraží však voda

Začátek roku 2025 nebude oproti předchozímu období znamenat velký zásah do peněženek obyvatel Libereckého kraje. Obce až na výjimky nechystají zvýšení poplatků.

Větší část obyvatel bude například platit víc za vodu, Severočeská vodárenská společnost oznámila zdražení zhruba o pět procent. Podobné navýšení čeká i odběratele VHS Turnov. Jaká bude situace ve větších městech kraje?

Liberec

Krajské město nebude pro rok 2025 zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Nezvyšuje se ani poplatek za psy. „Co se týká agendy odboru správního, tak tam postupujeme podle zákona o správních poplatcích a v tuto chvíli nemám informaci, zda od roku 2025 chystají zákonodárci zvýšení správních poplatků,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Poplatek za svoz odpadu zůstává na stávajících 840 korunách a tedy nezměněný poplatek zůstává i pro majitele psů. „Za prvního psa 600 korun ročně, za druhého a každého dalšího 1500 korun, a za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let je 200 korun, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 korun,“ doplnila Kodymová. Obyvatele může těšit nižší cena za teplo, oproti roku 2024 zaplatí v roce 2025 zhruba o tři procenta méně.

Jablonec nad Nisou

Druhé největší město libereckého kraje na příští rok žádné zdražení až na jednu výjimku neplánuje. „V současné chvíli nemám o změnách cen informace. Jediným zdražením je nová výše daně z nemovitých věcí,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Vlastníci nemovitostí zaplatí v roce 2025 v průměru o 140 procent více než v předchozím roce. Do městské pokladny tak díky zvýšení koeficientu „připluje“ od 50 milionů korun navíc.

„Nejsem rád, když se zvedají daně, ale myslím si, že pro budoucnost je tento krok nutný. Vystačit s částkou, kterou jsme vybírali posledních deset let, už není možné,“ vysvětlil primátor Miloš Vele.

Poplatek za svoz odpadu se v Jablonci neplatí za každou osobu zvlášť, ale za jednotlivou nádobu, takže svoz šedesátilitrové nádoby stojí 2496 korun ročně. Nezměněný bude podle magistrátu i poplatek za psa, který činí současných 1500 korun a za druhého psa 2200 korun ročně.

Česká Lípa

Podle vyjádření města ani v České Lípě nebudou útočit na peněženky obyvatel. Důvod je zcela jednoduchý. Ke zdražení došlo už v minulých letech a na příští rok se žádní změny neplánují.

„Město Česká Lípa ceny za služby v roce 2025 zvýšit neplánuje, protože v nedávné době došlo k několika navýšením,“ uvedla mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Od první ledna loňského oku byl obnovený poplatek za odpad, který i pro následující rok zůstává ve výši 960 korun za osobu na jeden rok. Od 1. ledna 2024 bylo mírně zvýšené jízdné v českolipské MHD a pro následující rok jej město zvýšit neplánuje.

Od září 2023 město po více než sedmi letech upravilo ceny parkovného na placených parkovištích v centru města, i parkovné by však mělo v roce 2025 zůstat ve stejné výši. Dobrou zprávou pro obyvatele je snížení ceny za teplo, Českolipská teplárenská zlevní téměř o 15 procent, průměrná domácnost tak ušetří až 4 tisíce korun.

Semily

Zdražování, alespoň v roce 2025, neplánují v Semilech. „V tomto roce nechystáme žádné změny,“ potvrdila starostka města a novopečená senátorka Lena Mlejnková. Poplatky zůstanou stejné a pejskaři zaplatí v centru města 700 korun, v okrajových částech dvě stovky a senioři stokorunu. Nezměněn zůstane i místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který bude dál 900 korun.

Lomnice nad Popelkou

Ve stejném trendu zachování výše stávajících poplatků pokračuje i podkrkonošská Lomnice na Popelkou. „Aktuálně asi nic zdražovat nebudeme, tedy to, co můžeme ovlivnit my jako samospráva,“ sdělil starosta Josef Šimek.

Za psa v rodinném domě zaplatí občané města stávající čtyři stovky. Pokud majitelé psa mají v rodinném domě, zaplatí 800 korun. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele zaplatí poplatník konkrétní sazbu zvýšenou o 50 procent a senioři starší pětašedesáti let za jednoho psa zaplatí dvě stovky.

Zůstává rovněž poplatek za odpady, který činí sem set korun. Město má rovněž poplatek za pobyt, který dělá 15 korun za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Frýdlant

„Neplánujeme žádné výraznější změny. Pouze u sociálních služeb, ale tam nebude žádné razantní zdražení. Navíc letos jsme snížili daň z nemovitosti,“ řekl starosta Dan Ramzer. Ceny za svoz odpadu zůstávají na 790 korunách za rok. Poplatek za psa činí rovnou tisícikorunu a za dalšího 1500 korun.

Mírně si lidé na Frýdlantsku připlatí za vodu. Voda zdraží od tohoto roku o 1,6 procenta na 155,99 koruny za metr krychlový. Cena vzroste kvůli chystaným investicím a dražší surové vodě.

Nový Bor

Změn se dočkají novoborští obyvatelé, ale dobrá zpráva je, že se nedotkne jejich peněženek. „Změníme zásadně systém svozu odpadů. Ke každé bytové jednotce přistavíme konkrétní nádoby na konkrétní odpad,“ uvedl starosta Jaromír Dvořák s tím, že cena za svoz odpadu zůstává na devíti stovkách za rok. Stejný bude i poplatek za psa, který činí pět stovek a za dalšího psa město účtuje 750 korun.