Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Autor:
  11:48
Dokončení nového Centra urgentní medicíny v Liberci se oddaluje na rok 2028. Stavba bude trvat až o čtrnáct měsíců déle, informovala krajská nemocnice.

Minimálně o rok se protáhne stavba nejmodernějšího zdravotnického komplexu v regionu. Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci (KNL). Zhotovitel by ho měl podle nejnovějších informací dokončit až v březnu 2028.

„Předpokládám, že nejzazší doba, kdy uvedeme do provozu urgentní příjem, je začátek léta 2028. Kromě kolaudace objektu tomu bude předcházet instalace spousty náročných přístrojů, které je třeba odladit a vyzkoušet,“ doplnil generální ředitel nemocnice Richard Lukáš s tím, že na vybavení do CUM už nemocnice vyhlásila výběrové řízení.

Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
Centrum urgentní medicíny (CUM) za 3,15 miliardy bez daně roste od dubna 2023 v areálu krajské nemocnice v Liberci. (29. září 2025)
17 fotografií

Zdražení stavby o zhruba 60 až 70 milionů korun bez daně považuje Zdeněk Kůs, člen představenstva KNL, za velmi malé – i s ohledem na velikost celé stavby. Ta z původně zamýšlených 95 tisíc metrů čtverečních nabobtnala na současných 120 tisíc metrů čtverečních.

Kromě rekonstrukce spodní části areálu KNL zahrnuje projekt nové opláštění a střechu pavilonu D, energocentrum, parkovací dům, silnice uvnitř areálu, energetickou infrastrukturu a budovu samotného CUM. Jako první bude zprovozněný parkovací dům, pak urgentní příjem či bufet s lékárnou.

Nenastaly ideální podmínky

Za zdržením stavby, kterou má na starosti sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group, je podle mluvčího KNL Václava Řičáře jednak ambiciózní termín, kdy zhotovitel původně předpokládal dokončení díla za 38 měsíců. Ideální podmínky, při nichž by se dala lhůta splnit, podle Řičáře nenastaly – i vzhledem k tomu, že stavba probíhá v nejužším centru města. Další časové proluky způsobila rekonstrukce havarijní kanalizace.

„Nesmíme zapomenout ani na to, že v areálu nemocnice poměrně dlouhou dobu probíhaly odstřely skalního podloží. A s překotným rozvojem medicíny musíme také projekt aktualizovat,“ dodal Řičář s odkazem na změnu technologií pro laboratoře.

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivnil délku dokončení, je podle ředitele Lukáše také přechod na ekologičtější vytápění horkou vodou namísto páry, s nímž se zpočátku nepočítalo.

„Museli jsme přeprojektovat topnou soustavu v novém pavilonu i celé energocentrum,“ uvedl Lukáš. Současně upozornil, že nemocnice musí postupně investovat a zavést horkou vodou i ve zbylých objektech. V některých provozech, jako jsou například sterilizační centrum nebo kuchyně, bude třeba páru zachovat.

Parkovací dům otevře do konce října

Ještě letos (do konce října) se otevře nový parkovací dům. Je v něm 329 parkovacích míst pro osobní automobily a devět pro motorky. Mají sloužit návštěvníkům nemocnice, jejím zaměstnancům, ale i lidem, kteří potřebují zaparkovat poblíž radnice, divadla či magistrátu.

„Zhruba dvaadvacet procent míst je určených pro zdravotníky, zbytek bude volně dostupný pro veřejnost,“ potvrdil ředitel nemocnice. Stejně jako v areálu KNL bude i na novém parkovišti platit časové omezení. „Nemůžeme určit fixní částku na celý den, to by nešlo; to by bylo okamžitě plné,“ vysvětlil Lukáš. O cenách prozatím rozhodnuto není, ale neměly by se lišit od těch, na něž jsou zvyklí řidiči v Liberci.

Provoz parkovacího domu však krátce po otevření zkomplikuje a omezí dlouhodobá rekonstrukce Jablonecké ulice. Do ní se pustí Liberec koncem letošního roku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz

Premium

Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce...

Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie

Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...

Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Dokončení nového Centra urgentní medicíny v Liberci se oddaluje na rok 2028. Stavba bude trvat až o čtrnáct měsíců déle, informovala krajská nemocnice.

1. října 2025  11:48

Bránil hranice před Němci, pak uslyšel hluk. Strážce zemřel po střelbě z pole

Premium

Z kukuřičného pole na okraji Hrádku nad Nisou se ozvalo několik výstřelů a mladý člen Stráže obrany státu Rudolf Zárybnický padl k zemi. 16. září 1938 ho napadli němečtí povstalci. O den později...

30. září 2025

V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

V kauze kolem dopravní firmy BusLine soud v Liberci schválil dohody o vině a trestu u pěti obviněných. Peněžité tresty za korupci či legalizaci výnosů z trestné činnosti soud uložil třem lidem a...

30. září 2025  14:34

Bezdomovci chtěli být ve formě, v bývalé kotelně si zbudovali posilovnu s benchem

Cihly místo činek, pneumatiky jako závaží. Strážníky v České Lípě zaskočili bezdomovci, kteří si v jedné z bývalých kotelen postavili improvizovanou posilovnu. Z odpadu si dokonce vyrobili bench...

30. září 2025  11:36

Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal

Premium

Až večer uvidí červenobílé dresy uprostřed magického San Sira, vzpomínky ožijí. Jak právě v Miláně prožil velký debut v Lize mistrů v horečkách a pod prášky. Jak s fotbalovou Slavií proti Interu do...

30. září 2025

Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem

Premium

Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista...

29. září 2025  18:18

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  12:52

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie

Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...

28. září 2025  15:27

Advantage Consulting, s.r.o.
KOLEGA TECHNOLOG - NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 33 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 386 volných pozic

Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal

Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž jen vzácně vstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...

28. září 2025  9:14

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.