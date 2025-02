Všechny sbírky pod jednou střechou. Kraj postaví depozitář za půl miliardy

Liberecký kraj hledá firmu, která postaví centrální depozitář v Českém Dubu. Jeho cena nesmí překročit 456 milionů korun bez daně. Vítěz veřejné soutěže by měl začít stavět nejpozději v létě. Půjde o jednu z největších investic, jež v oblasti kultury Liberecký kraj chystá. Lhůta pro podání nabídek běží do 13. března.

„Myšlenka na stavbu této budovy se urodila v hlavě mé předchůdkyně Hany Maierové už několik volebních období zpátky. Mezitím se také změnila legislativa, která nám říká, že máme stavět v pasivním standardu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury.

Třípodlažní budova bude energeticky úsporná, kromě zelené střechy bude mít i fotovoltaickou elektrárnu.

Má sloužit všem sbírkotvorným institucím kraje, tedy muzeím, galeriím či knihovně. Ty momentálně uchovávají své sbírky na různých místech – například ve Sloupu v Čechách, v Mníšku, Raspenavě či v Kravařích – v nevyhovujících podmínkách. Šperkům, nábytku, technice i dalším artefaktům škodí vlhko a výkyvy teplot.

„Na půdě budov vedle Červeného domu v České Lípě máme uskladněné obrazy. V létě tam je teplota pomalu čtyřicet stupňů a v zimě mínus. Na stav sbírkových předmětů to má fatální dopady,“ poznamenala Vinklátová. Zároveň upozornila, že povinnost kraje starat se o sbírky vychází ze zákona. Byť existovalo mnoho možností, kam depozitář umístit, lokalitu v Českém Dubu podle ní vybral kraj již v roce 2016.

Kraj vše zaplatí ze svého

Depozitář v areálu Silnic LK v ulici U Cihelny bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 70 na 48 metrů. Podle zadávací dokumentace nemá překročit výšku 14 metrů. Součástí bude venkovní únikové schodiště z oceli. Vybraná firma zajistí také demolici nevyužívaných dřevěných objektů nebo skladu posypových materiálů.

„Co se týká peněz, máme na to našetřeno z minulých období,“ oznámil hejtman Martin Půta s tím, že s dalšími penězi se počítá i v rozpočtovém výhledu. Odkládání takto velké investice by podle něj nevedlo ke snížení ceny za stavbu.

Nezastírá, že doufal ve vypsání dotačního programu, který by podpořil výstavbu energeticky šetrných budov veřejné správy. „Nicméně se tak nestalo a není ani žádný výhled, že by do konce tohoto programového období k vypsání nějakého podobného programu na podporu došlo,“ uzavřel. Proto bude kraj depozitář financovat z vlastních zdrojů.

Předpokládaný termín pro předání staveniště je léto 2025, v deseti dnech následujících po převzetí musí vybraná firma zahájit stavební práce. Na dokončení depozitáře bude mít šest set dnů.

„Zadavatel doporučuje všem potenciálním účastníkům navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit veškeré faktory nezbytné pro vypracování nabídky,“ stojí v zadávací dokumentaci. Prohlídka proběhne v areálu Silnice LK v Českém Dubu ve čtvrtek 13. února od 10 hodin.

Projekt připravil kraj v systému BIM, díky němuž vznikne digitální dvojče stavby. Metoda BIM by měla mimo jiné minimalizovat chyby a kolize v projektové dokumentaci a usnadnit následnou správu depozitáře.