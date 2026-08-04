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Penny Market otevřel v České Lípě obchod celý ze dřeva, je čtvrtý v Česku

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  10:42
Lidé v České Lípě mohou nově nakupovat v celodřevěné prodejně. Její provoz by měl být úspornější a zároveň snižovat uhlíkovou stopu. S nápadem přišla společnost Penny, která staví celodřevěné supermarkety jako první v Česku.

„Dřevostavby pro nás nejsou jednorázovým experimentem, ale dlouhodobou cestou, jak snižovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a zároveň vytvářet příjemnější prostředí pro zákazníky i zaměstnance,“ popsal vedoucí stavebního oddělení Penny Václav Šíma.

S nápadem přišla společnost Penny, která vytvořila prodejnu v dřevostavbě jako první v Česku.
Lidé si v České Lípě nově nakoupí v celodřevěné prodejně.
Její provoz by měl být úspornější a zároveň snižovat uhlíkovou stopu.
Nová dřevostavba v České Lípě vyrostla na místě původního obchodu.
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Nová dřevostavba v České Lípě vyrostla na místě původního obchodu, který sloužil zhruba dvacet let a už neodpovídal současným požadavkům na velikost ani technické parametry.

Na výstavbu nové budovy stavbaři využili téměř 400 kubických metrů dřeva. „Množství, které tady je, vyroste v rámci České republiky během slunečného dne za tři minuty,“ přiblížil Šíma.

Celodřevěná konstrukce podle něj dokáže snížit uhlíkovou stopu budovy až o osmdesát procent oproti betonové a cihlové stavbě. „Díky skvělým izolačním vlastnostem snižuje energetickou náročnost provozu o dvacet procent. Naším cílem je tyto udržitelné principy postupně přenášet do celé naší sítě,“ dodal.

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K úsporám ale nevede jen samotná dřevostavba. „Svou roli hraje také fotovoltaika nebo třeba tepelná čerpadla s rekuperací. Úspory zařizuje celý technologický balíček,“ nastínil jednatel sítě supermarketů Radek Hovorka. Kromě toho je prodejna vybavena také dálkovým monitoringem teplot v chladicích boxech.

„Musíme se ještě podívat na to, jak bude dřevo fungovat dlouhodobě, protože beton a cihla je na sto let a víc, pokud stavíte dobře. V tomto případě tak ještě úplně nevíme,“ přiznal Hovorka. Podle Šímy ale mají dřevostavby v tuzemsku velkou tradici a některé tu také stojí stovky let.

Panely, ze kterých je prodejna postavená, jsou vyrobené v České republice, a to z českého dřeva, které není ničím natírané. Budova by si podle Šímy měla poradit i v případě vzniku požáru.

„Panel má výhodu, že si vytvoří uhlíkovou vrstvu a požár se nešíří. Není to klasické dřevo, které začne plápolat. Dřevo nebude trpět ani na vlhkost. Tady se musí celodenně chladit nebo vytápět, i když je zavřeno,“ ujistil.

Dřevostavby běžnou součástí stavebnictví

Nová českolipská prodejna je o 300 metrů čtverečních větší než původní. Pracuje tam necelá dvacítka zaměstnanců a jejich počet by se měnit neměl. Jde o čtvrtou prodejnu tohoto typu v zemi.

„Dřevěnou prodejnu jsme postavili jako první v České republice,“ doplnil Hovorka s tím, že postavit klasickou prodejnu vychází finančně zhruba stejně jako dřevostavba s šetrnější technologií.

Podle Radky Filové z České rady pro šetrné budovy se dřevostavby za posledních 25 let staly běžnou součástí českého stavebnictví.

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„Udržitelnost však není o jediném materiálu. Je o tom, aby byla budova kvalitně navržena, energeticky efektivní a využívala materiály tam, kde dávají největší smysl. Dřevo je v tomto směru jedním z materiálů, který může českému stavebnictví pomoci.“

Na parkovišti před obchodem by měly ještě přibýt také nabíjecí stanice pro elektromobily. Podle Šímy by to mohlo být na přelomu letošního roku.

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