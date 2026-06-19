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Celníci zajistili v provozovně 45 kilogramů kratomu, látku našel vycvičený pes

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  14:21
Celníci z Libereckého kraje odhalili provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Celkem zajistili s pomocí speciálně vycvičeného psa 45,2 kilogramu této látky, uvedli na síti X bez dalších podrobností.

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Brněnští celníci počátkem června zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci, šlo o největší záchyt v historii ČR. Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, dospělí lidé si jej mohou koupit v licencovaných prodejnách. Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů.

Celníci zajistili v provozovně v Libereckém kraji 45 kilogramů kratomu

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„Subjekt neměl vydáno povolení k nakládání s psychomodulačními látkami od ministerstva zdravotnictví,“ uvedli celníci k libereckému záchytu.

Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let místo nynější hranice 18 let. Nastavit se má spotřební daň a zvednout se má DPH z 12 na 21 procent. Zakázat se má prodej přes internet.

Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu

O polovinu se mají zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce či výrobce. Důslednější má být kontrola. Novelu připraví ministerstva financí a zdravotnictví. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) návrh předloží příští týden k připomínkám, řízení má být zkrácené. Poté normu projedná kabinet.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost.

Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně, uvedla v březnu celní správa. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu, o rok dříve šlo o dvě úmrtí.

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