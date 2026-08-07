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Čápovi uvázly gumičky v krku a bojoval o život. Spletl si je s hady

Matěj Klimša
  11:29
Čáp si spletl klubko průmyslových gumiček s potravou, to mu následně uvízlo v zobáku a několik dní se v horku nemohl ani napít. Zachránit se ho podařilo díky zásahu ochránců přírody a dobrovolníků na Frýdlantsku.

KRIMI

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Zraněný čáp se objevil na statku v Dětřichově na Frýdlantsku v pondělí 3. srpna. Lucie Holubová, která se věnuje velkým brodivým ptákům v Libereckém kraji, popsala, že měl v zobáku a v krku uvázlý cizí předmět.

„Čáp vinou toho nebyl schopen lovit ani přijímat potravu a vodu,“ přiblížila Holubová ve facebookové skupině Čápi, jeřábi a volavky Liberecko, kterou spravuje.

Čáp si spletl klubko průmyslových gumiček s potravou, to mu následně uvízlo v zobáku a několik dní se v horku nemohl ani napít. (srpen 2026)
Zachránit se ho podařilo díky zásahu ochránců přírody a dobrovolníků. (srpen 2026)
Zraněný čáp se objevil na statku v Dětřichově na Frýdlantsku v pondělí 3. srpna. (srpen 2026)
Čáp si spletl klubko průmyslových gumiček s potravou, to mu následně uvízlo v zobáku a několik dní se v horku nemohl ani napít. (srpen 2026)
Zachránit se ho podařilo díky zásahu ochránců přírody a dobrovolníků. (srpen 2026)
6 fotografií

Pomoc mu zajistili tamní obyvatelé, kteří ho po celou dobu pozorovali a přivolali pracovníky liberecké záchranné stanice Archa Zoo. „Následovaly neúspěšné pokusy o jeho odchyt - čáp byl stále schopen unikat a odlétat. Většinu času ale trávil u vodní nádrže na statku - toužil se v horku napít, ale nedokázal to,“ popsala Holubová. Odchytit se ho nakonec podařilo na třetí pokus ve středu 5. srpna ve večerních hodinách.

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Čáp se snažil pozřít klubko silných průmyslových gumiček, které zřejmě nalezl mezi odpadky. „Přesně takový typ gumiček byl již mnohokrát vyjmut ze žaludku při pitvě uhynulých čápů bílých zejména v zahraničí. Jejich nebezpečnost spočívá v tom, že je čápi velmi snadno zamění za hady a pozřou. Následky po pozření většího množství pro ně pak bývají fatální,“ vysvětlila Holubová.

Čáp byl po zásahu znovu vypuštěn a aktuálně ho sledují dobrovolníci z Dětřichova. „Včera večer dlouho spal na balících, ráno brzy odlétl a momentálně není vidět. Čápů se tu zdržuje více, včera odpoledne jich na louce bylo pět. Je těžké rozeznat, který je ten ‚pravý‘. Uvidíme, jestli se večer zase vrátí,“ nastínila Kateřina Maiksnerová, která pomáhala se záchranou čápa od prvního dne.

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