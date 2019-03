Pozor na exotické čaje, varují lékaři, některé směsi nepřejí ledvinám

„Osobně bych čaje z Dálného východu a Asie bral s velkou rezervou. Zákazník totiž většinou neví, co obsahují. Sice je tam napsáno, že jde třeba o byliny z Himálaje, jenže i některé přírodní látky jsou pro ledviny toxické. Takže když neznáte přesné složení, je lepší se těmto čajům vyhnout,“ varuje primář Miroslav Ryba. Stejně tak ledvinám nepřejí různé volně prodejné léky proti bolesti.

Varování lékařů není bezdůvodné. Pacientů s onemocněním ledvin totiž neustále přibývá, hlavně mezi starší populací.

„Je to dáno paradoxně tím, jak jde medicína kupředu. Třeba kardiochirurgie velmi pokročila, takže umí pomoci lidem, kteří by dříve jinak zemřeli a tím pádem by se selhání ledvin ani nedožili, jako se jim to podaří dnes. Vidíme to na dialýze. Za posledních třicet let se zvýšil věk našich pacientů zhruba o patnáct let,“ uvedl Ryba.

Onemocnění ledvin přichází plíživě

Podle něj se i výrazně mění jejich skladba. Zatímco dříve byli diabetici s onemocněním ledvin na chvostu, dnes jich je nejvíc. Nejméně je pak lidí s vrozeným onemocněním nebo záněty ledvin.

Přitom chronickým onemocněním ledvin trpí zhruba deset procent populace. Problém je, že z počátku si toho člověk ani nevšimne. Takto nemocný člověk může přijít až o 90 procent funkce ledvin, aniž by zaznamenal jakékoliv potíže. Proto lékaři kladou velký důraz na preventivní prohlídky.

„Chronické onemocnění ledvin je takový tichý zabiják. Jinak než laboratorním vyšetřením se totiž nedá poznat. Proto je důležité, aby lidé využívali možnosti vyšetření včas. Klidně o to mohou požádat i svého obvodního lékaře. Když už někdo začne mít s ledvinami problém, tak je většinou pozdě. To už jde o pokročilé stádium, kde je šance na úspěšnou a tím pádem i radikálnější léčbu o to menší,“ upozorňuje primář Ryba. Nedávného Světového dne ledvin tak k vyšetření přímo na nefrologii v liberecké nemocnici využilo přes sedmdesát lidí.

Ledviny jsou pro lidské tělo velmi důležité. Nejen, že ho zbavují různých odpadních a škodlivých látek, ale regulují také objem vody v těle, obsah solí, krevní tlak a produkují hormony, které stimulují tvorbu červených krvinek a vstřebávání vápníku a fosforu. Mají tak zásadní vliv i na to, v jakém stavu má člověk tkáně a kosti.