Bývalý politik ČSSD Šotola se vyhýbá soudu, vydali na něj zatykač

Na dnešek bylo potřetí naplánované zahájení hlavního líčení. Opět se ale konat nebude.

„Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo obžalovanému doručit předvolání na žádnou soudu známou adresu a ani prostřednictvím policie, kterou jsme požádali o součinnost při doručování. Obviněný je pro soud zcela nekontaktní a z tohoto důvodu byl na něj vydán příkaz k zatčení,“ uvedl Jaroslav Kneř, mluvčí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Soud už vypsal tři termíny. Dvakrát bylo jednání zmařeno, když se Roman Šotola omluvil ze zdravotních důvodů.

Loni v lednu onemocněl den před konáním líčení, soudkyně už nemohla sezvané svědky odvolat. V květnu se zas omluvil ze zdravotních důvodů a zaslal i lékařskou zprávu. Dva dny poté ho vyfotili v restauraci nad sklenicí piva.

Policisté mohou Šotolu předvést před soudkyni, která mu předá předvolání. Čistě teoreticky by ale také mohl skončit ve vazbě. Soud by to mohl nařídit, pokud by měl dojem, že se obžalovaný vyhýbá jednání.

Šotolovi v mezidobí kdosi také vyhrožoval únosem syna, kterého má z prvního manželství. Vyděrač žádal platbu v bitcoinech. Nelze vyloučit, že to byl někdo z Šotolových věřitelů.

On sám ale například tvrdil, že výhrůžky únosem vyšetřuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který v té době již neexistoval.



Obžaloba Šotolovi klade za vinu, že od dvou důvěřivců vylákal v Liberci a Rychnově u Jablonce celkem 370 tisíc korun, peníze ale nevrátil. Sliboval sice, že půjčené sumy dostanou věřitelé zpět, podle obžaloby to ale byly smyšlenky.

„Cítím se nevinný, s obžalobou nesouhlasím. Věřím v nezávislost české justice a že budu shledán nevinným,“ řekl před časem Roman Šotola pro MF DNES. Víc se nechtěl vyjadřovat, dokud nebude hovořit před soudem.

Odsouzen za neplacení nájmu

Šotola ve skutečnosti dluží mnohem vyšší částky, které ale nejsou předmětem této obžaloby. V součtu se blíží 1,5 milionu korun. Věřitelé je vymáhají v občanskoprávních sporech.

Šotola už byl i pravomocně odsouzený k zaplacení 279 tisíc korun, jež dlužil za nájem v bytě ve Fučíkově ulici. V bytě se zdržoval i po ukončení nájmu a nedůvodně se tak podle soudu obohatil.

Roman Šotola byl v letech 2011 až 2015 předsedou představenstva Dopravního podniku města Liberce. V ČSSD byl členem OVV Liberec a KVV Libereckého kraje. V roce 2010 byl zvolen zastupitelem a libereckým radním. Pak ze strany vystoupil.

V roce 2014 byl lídrem hnutí Liberec ještě žije, mandát ale neobhájil, strana u voleb propadla. Šotola ztratil své placené pozice a podle zdrojů, s nimiž MF DNES hovořila, ani pak nezměnil svůj finančně náročný způsob života. To jej údajně dostalo do půjček, jež nesplácel.



Figuroval také ve Společnosti Vlasty Buriana, která v Liberci na křižovatce ulic Široká a Vrabčí vybudovala za přispění evropské dotace Centrum Vlasty Buriana. Evropská unie na projekt stavby multifunkční budovy v bezprostřední blízkosti rodného domu Krále komiků poslala přes 11 milionů korun.

Budova vyrostla na pozemku spekulanta s pozemky Lukáše Plechatého. Šotola byl v centru programovým ředitelem. Centrum dnes vyvíjí zanedbatelnou aktivitu, otevřeno má úterý až pátek od 14 do 17.30 hodin.