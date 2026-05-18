Výstavbu bytů brzdí úřady a nedostatek peněz, některé regiony se už vylidňují

„Pro 55 procent respondentů je kapacita nájemního bydlení nedostatečná. Z toho pro 18 procent je zcela nedostatečná. Na druhé straně máme 41 procent respondentů, kteří vnímají kapacitu jako dostatečnou,“ popsal Michal Vacek, ředitel CEEC Research, podle nějž část území zatím funguje, druhá už ale naráží na své limity. „To je přesně moment, kdy se problém začíná přelévat z velkých měst do menších center a postupně i do menších obcí,“ upozornil.
Hejtman Martin Půta míní, že se nové byty stavějí hlavně v liberecko-jablonecké aglomeraci, zatímco v oblastech jakými jsou Frýdlantsko, Podkrkonoší nebo části Českolipska to tak pozitivní není. Vylidňování lokalit přičítá nedostatečné dopravní infrastruktuře, ke zlepšení stavebních podmínek by přispělo také to, kdyby stavební úřady dodržovaly lhůty dané správním zákonem.
Problém s nedostupným bydlením podle Vacka není už jen sociální téma, ale má rozsáhlejší přesah. Největší poptávku obce zaznamenaly po nájemním bydlení pro střední třídu, chybí také startovací byty pro mladé rodiny.
Obdobná situace panuje i v Plzeňském kraji, kde průzkum proběhl také. „Tam je potřeba nových bytů také vysoká, ale Liberecký kraj v tom vychází o něco naléhavěji,“ srovnal Vacek.
Veřejný sektor staví pomaleji
Většinu bytů obecně podle Půty staví soukromý sektor; a netýká se to jen bydlení pro lidi, kteří si nemohou dovolit hypotéku, ale třeba i bydlení pro seniory a další skupiny obyvatel. „Veřejný sektor staví pomaleji,“ poznamenal.
Většina projektů obcím zabere více než čtyři roky, tedy jedno volební období. „Právě dlouhodobost podpory je jedna z věcí, která by mohla významně pomoci obcím v jejich úsilí při přípravě projektů,“ konstatoval Půta. „Po komunikaci s mnoha starosty vím, že jsou obce, které připravovaly třikrát projekt na stejnou budovu a pokaždé ho připravovaly na trochu jiné parametry a podmínky,“ dodal.
Zástupci stavebních firem v průběhu liberecké konference o dostupném bydlení kritizovali nepřipravenost územních plánů obcí, která zásadním způsobem brzdí bytové projekty developerů, také spolupráce obcí se stavebními firmami by prý měla být užší.
Ke zrychlení výstavby bytů v obcích by podle developerů mohlo pomoci využití typových projektů a také prefabrikace, tedy výstavba z předem připravených dílů, která dokáže dobu výstavby bytového domu proti běžně používaným technologiím výrazně zkrátit.