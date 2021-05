Spory jsou u konce, byty v Jablonci získají po letech jejich obyvatelé

Od 40 500 do 111 tisíc korun si budou ještě muset připlatit obyvatelé už jednou zakoupených bytů na jabloneckém sídlišti Horní Proseč. Tím je po dlouhých letech sporů dostanou do družstevního vlastnictví. Definitivně to potvrdili zastupitelé.