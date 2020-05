Družstevníci se bojí, Liberec odmítá převést stovky bytů

Žalobu na společnost Interma BYTY se chystá podat město Liberec. S firmou, která spravuje 256 bytů v ulici U Sila v Zeleném Údolí, se totiž nemůže dohodnout na dalším postupu. Problém přitom vznikl před více než 20 lety.

V roce 1998 postavila společnost Interma v Zeleném Údolí šest bytových domů, na jejichž výstavbu přispělo i město částkou 82 milionů korun. Peníze získal Liberec ze státní dotace na podporu sociálního bydlení. Interma přidala ze svého přes 123 milionů. Přesto má většinový podíl 51 procent v družstevních domech město Liberec a Interma BYTY 49 procent.

Díky tomu mohlo město rozhodovat o obsazení části bytů, ve kterých se neplatilo tržní, ale regulované nájemné. Po dvaceti letech od výstavby měl Liberec podle smlouvy svůj podíl převést zdarma na Intermu. A tady nastal problém. Když družstvo vloni na podzim o převod požádalo, město návrh na vypořádání odmítlo.

„Nechali jsme si vše prověřit a zjistili jsme, že převod závazku nelze provést. Smlouvy, které byly před dvacet lety uzavřeny, jsou plné právních vad, takže jsou de facto neplatné,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK). Smlouva o bezúplatném převodu podílu tehdy neprošla zastupitelstvem a záměr ani nevisel na úřední desce. Podle některých právníků jde o porušení zákona o obcích, a proto je smlouva neplatná.

Družstevníci nevědí, co je čeká

Z postoje města jsou teď ale rozhození družstevníci. Nevědí, co je čeká. „Člověk si před dvaceti lety koupí byt, který poctivě splácí. A teď, když už to máme skoro splaceno, přijde město s tím, že mu patří třetina, kterou nám odprodá za tržní hodnotu. A ještě tvrdí, že slibované bezplatné převedení jednotek na nájemníky není možné, protože smlouvy jsou neplatné. To je fakt hnus,“ svěřila se jedna z družstevnic, která si nepřála zveřejnit jméno.

Argumentaci města odmítá i společnost Interma BYTY. Ta už kvůli tomu podala na Liberec před časem žalobu. Teď ale žalobu připravuje na Intermu BYTY pro změnu město.

„Regulované nájemné, které se tam platilo, šlo celé Intermě. Město z toho nic nedostalo. Oni si tím v součtu za všechny ty roky splatili úvěry. Peníze, které do výstavby vložili, se jim dávno vrátily a teď chtějí, abychom jim převedli náš podíl za korunu, i když má hodnotu tři sta milionů korun. Proto je chceme žalovat za bezdůvodné obohacení na výnosech z nájmů bytů a nebytových prostor. Chceme se domoci vyplacení části výnosů z nájemného, které nám dle našeho spoluvlastnického podílu připadá,“ řekl primátor.

Druhou žalobou pak chce město docílit zrušení původní smlouvy a rozdělit si byty v ulici U Sila v poměru 51% ku 49%. „Je jasné, že půjde o časově náročný spor, protože jsou na to různé právní názory,“ zmínil Zámečník. Právní kancelář, kterou si město najalo, proto upozorňuje, že spor vůbec nemusí dopadnout ve prospěch města, protože není jasné, jakých právních výkladů se soud bude držet.

Firma trvá na tom, že nic neporušila

Interma BYTY trvá na tom, že nic neporušila. Už proto, že za celé roky smlouvu ze strany města nikdo nezpochybnil. „Pokud opomenutí nastala, byla to chyba na straně města, nikoliv na straně Interma BYTY. Vzhledem k nepopiratelné právní kontinuitě města je povinností současného vedení radnice situaci vyřešit bez toho, že by důsledky pochybení měli nést členové bytových družstev,“ řekl právník družstevníků Tomáš Běhounek.

Nervozitu přitom neskrývají ani další tři bytová družstva v Zeleném Údolí, která mají s městem podobnou smlouvu. I na ně má Liberec v průběhu července 2020 až února 2021 převést bezplatně svůj podíl.

„Pro družstevníky byla účast státu a města na celém projektu formou garance, že projekt je pod kontrolou a neskončí krachem či vytunelováním. Členové družstev do bytů investovali, spláceli hypotéku, hradili údržbu i opravy, zatímco město neinvestovalo do domů ani korunu. Teď se bojí, že kvůli nepořádkům na straně města je ohroženo řádné převedení spoluvlastnických podílů,“ dodal Běhounek. Přesto doufá, že město svůj postoj přehodnotí a najde takové řešení, které družstevníky nijak nepoškodí.