Ani snížená cena nepomohla. Stát bytové domy v Harrachově opět neprodal

„Ministerstvo financí proto s největší pravděpodobností vyhlásí další kolo soutěže,“ sdělil mluvčí ministerstva financí Petr Habáň.

Ministerstvo v oblíbeném zimním středisku prodává jen stavby. Pozemky patří městu, které má sice o domy zájem, chce je ale získat od státu bezúplatně. Starosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) to zdůvodňuje tím, že do staveb bude třeba investovat.

„Jsou v dezolátním stavu, je tam i zákaz vstupu na balkony,“ řekl již dříve starosta. Náklady na rekonstrukci domů odhaduje na 70 milionů korun.

Harrachov se pře se státem kvůli těmto obytným stavbám v místní části zvané Klondajk dlouhodobě. Dva domy s 15 byty postavené před zhruba 30 lety pro místní skláře městu původně patřily. Soud ale obě stavby v listopadu 2021 přiřkl státu při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.

Po převzetí předložil stát nájemníkům nové smlouvy s tržním nájemným, které bylo až pětkrát vyšší než to, co lidé platili do té doby. Navíc žádal doplatit nájemné za předcházející období, často až statisíce korun. To nájemníci – většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé – odmítli a postavila se za ně i radnice.

Stát nakonec ve sporu ustoupil a nájemné zvýšil jen o pětinu, zároveň se rozhodl domy prodat. V prvním kole je neúspěšně nabízel za více než 112 milionů, zájemce se neobjevil ani po snížení ceny zhruba o deset milionů.