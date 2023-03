Bar v Liberci našel inspiraci ve světě filmu, točené pivo nabízet nebude

„Bylo, nebylo začíná každý příběh. Zároveň máme rádi neony, což nás přivedlo na filmovou atmosféru,“ říká Eliška Hauserová, která nový bar chystá společně se svým partnerem Martinem Havlenem.

Myšlenku otevřít v Liberci koktejlový bar zplodili před několika lety na cestách. „Roky cestujeme a koukáme po gastropodnicích. Jsme takoví gastroturisti. Byli jsme v New Yorku, ale i všude po Evropě – navštívili jsme Budapešť, Barcelonu, Paříž nebo třeba Berlín. Všechno to jsou barová města,“ vysvětluje prvopočátky baru Havlen.

Útočiště našli v dolním centru města, v lokalitě, kterou zná každý Liberečan jako Rybníček. „Poloha nám připadala skvělá. Je to stále dolní centrum, ale zároveň takové zapomenuté místo, které nám přišlo skvělé oživit,“ pokračuje Havlen.

Podle Hauserové ale bylo na baru práce jako na kostele. Obzvlášť proto, že se prostor, který si vybrali, nachází v nově postaveném komplexu budov, a byl tak zcela nezařízený.

„Byli jsme trochu naivní. Měli jsme pocit, že za tři měsíce bude hotovo. Nakonec to trvalo přes rok a půl.“

Ani jeden z budoucích provozovatelů baru přitom není takzvaně z oboru. Havlen provozuje nahrávací studio a Hauserová se živí jako fotografka. Přesto má ke gastronomii blíž než její partner. „Dlouho se pohybuji ve světě kávy, pracovala jsem jako baristka. Nemám k tomu úplně daleko.“

Experimenty a testování

Oba podnikli spoustu experimentů a testování, než našli přesně takové složení koktejlů, které se nebudou stydět podávat hostům. „Zkoušeli jsme to doma, ale leccos jsme vylili. Bylo nám to líto, ale nemohli jsme to dopíjet, protože by z nás v tuhle chvíli už byly trosky,“ směje se Hauserová.

„Učili jsme se na cestách, na YouTube, ale především tím, že jsme si povídali s barmany. Sedali jsme si na bar a všichni na nás byli milí. Získali jsme hromadu know-how,“ doplňuje její slova Havlen a přibližuje nabídku, kterou již brzy naservírují hostům.

„Lidé tu najdou menu s dvanácti koktejly a osm barových jídel. Každý koktejl bude pojmenovaný podle filmu, jako je třeba Americká krása, Králova řeč nebo Casablanca. Budeme myslet i na lidi, kteří nepijí alkohol, takže tu budeme mít nealkoholické koktejly. Další věc jsou naturální vína. Co tu lidé naopak nenajdou, je točené pivo,“ pokračuje Havlen, který se se svou partnerkou shoduje, že poptávka po podobném podniku pod Ještědem je.

Omezená kapacita

Už jen z toho důvodu, že se koncept bude oproti stávajícím podnikům lišit. „Půjde o tišší bar, kde si člověk dá dobré jídlo a pití. Může sem jít na rande nebo s menší partou. Nechceme být ale hlučný bar, kde pořád někdo chodí ven a zpátky, kde se nikdo neslyší a musí se prodírat k baru. Proto bude kapacita omezená, což bude hlídat personál,“ upozorňuje Hauserová.

Podle ní se bude bar vymykat i tím, že si většinu přísad do koktejlů budou dělat sami. „Věci do koktejlů si chceme dělat od samého základu. S tím souvisí všechny přísady, infúzování, led. Například Americká krása obsahuje silný sirup, kde je hodně koření, které se musí vylouhovat s cukrem. Máme rádi, když jsou koktejly čiré, tak se to pak musí přefiltrovat, což může trvat i čtyři hodiny. Pak se to ještě celé zakouří,“ poodhaluje recepturu jednoho z koktejlů.

Ne všechny potřebné suroviny jsou navíc k dostání v Liberci. „Některé věci nakupujeme v Sapě. Baví nás perila, která se dává třeba do bun bo nam bo. Je to něco mezi mátou a meduňkou. Používáme ji na spoustu koktejlů místo máty, přijde nám zajímavější.“

A bez zajímavosti není ani interiér. Lustry dodali bratři Jan a Ondřej Salanští z Liberce. Prostoru pak dominuje instalace od libereckého umělce Vítězslava Plavce, který se zabývá světelným uměním.