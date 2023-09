S bydlením pomůže nájemní agentura, dohlédne i na pravidelné placení

Problém s nalezením vhodného bydlení v Liberci má stále hodně lidí. Právě jim by nyní měla pomoci liberecká nájemní agentura, která má začít fungovat od podzimu. Radnice očekává, že agentura pomůže motivovat majitele volných bytů, aby je pronajali lidem, kteří mají problémy sehnat bydlení. Takových lidí podle náměstka primátora pro městské bydlení Jana Hrušky eviduje město několik set.

„Problémem je často složení kauce, která by jim umožnila se posunout do lepšího bydlení třeba z ubytovny, protože teď se skládají kauce ve výši tří nájmů, což pro rodinu může znamenat náklad ve výši několika desítek tisíc. A na druhé straně máme majitele bytů, kteří mají obavy poskytnout lidem z ubytoven bydlení. Také víme, že zhruba dvacet procent majitelů bytů se potká s neplatiči,“ vysvětlil náměstek Hruška.

Právě neplacení nájmů bývá častým důvodem toho, proč majitelé bytů nájemníky vůbec nehledají.

„Naším cílem je volné byty dostat na nájemní trh. A to právě prostřednictvím Liberecké nájemní agentury, která majitelům bytů slíbí jistotu pravidelného nájmu. A zároveň jim ušetří čas hledáním ideálního nájemce, vyřeší za ně smlouvy a administrativu a případně bude řešit nějaké pojištění škod,“ dodal Hruška.

Cílem projektu je dostat na trh volné byty

Ten zároveň uvedl, že podobné systémy fungují v řadě evropských měst, ale například i v Praze nebo na Ostravsku. Cílem celého projektu je tak dostat na trh prázdné byty a motivovat jejich vlastníky, aby pronajali byt lidem ve složitější bytové situaci.

V praxi by to mělo vypadat tak, že majitel bytu nejprve uzavře nájemní smlouvu s agenturou města, která byt pronajme vhodnému kandidátovi.

„Ve chvíli, kdy ukážeme majitelům, že jde o kvalitního nájemníka, tak už by s ním uzavřel standardní smlouvu a přešel by do klasického nájemního bydlení. Cílová skupina pro nás jsou samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, mladí dospělí, kteří opouštějí ústavní péči, nebo třeba ukrajinští uprchlíci,“ uvedl náměstek.

Hruška zároveň ujistil, že Liberecká nájemní agentura nebude nijak zasahovat do výše nájemného a nebude ho nastavovat paušálně.

„To bude individuální, s každým vlastníkem bytů se budeme domlouvat. Ale vzhledem k tomu, že garantujeme pravidelný příjem, tak naše vize je, abychom se dostali pod tržní nájemné,“ dodal.

Radnice získala na zahájení činnosti nájemní agentury dotaci 8 milionů a sedm set tisíc korun z Operačního programu Zaměstnanost plus. Jde o tříletý projekt, do něhož město přidá ze svého skoro milion korun. Liberecká nájemní agentura bude nájemníkům zapojeným do projektu poskytovat i sociální poradenství.