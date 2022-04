Řidiči stárnou, BusLine chce za volant posadit Ukrajinky

„Podstatou projektu je připravit se ve všech regionech, kde BusLine působí, na zapojení Ukrajinek do pracovního procesu v roli řidiček autobusů. Firma už dnes umí pro dámy nabídnout zkrácené úvazky a důstojné rodinné ubytování,“ sdělil za BusLine mediální poradce Radovan Vrátný.

Jednoduchý proces to ale zřejmě nebude. „Spousta legislativních překážek legální práce Ukrajinců v České republice již v minulých dnech padla, zatím však bohužel mimo oblast dopravy osob. Proces získání řidičského oprávnění a profesního průkazu zůstává stejný,“ sdělil majitel dopravní skupiny BusLine Jakub Vyskočil.

Upozornil, že stále platí likvidační požadavek na minimálně 185 dní strávených v České republice. „BusLine již vyzval příslušná ministerstva k eliminaci tohoto požadavku, který už je dnes dávno překonaný,“ dodal Vyskočil. V současnosti probíhá komunikace mezi dopravci a ministerstvem. „Podle posledních informací se to vyvíjí dobře,“ dodal Vrátný.

Než ale usednou Ukrajinky za volant, budou muset také absolvovat výuku základů českého jazyka včetně ovládání moderních odbavovacích přístrojů v latince.

I přes komplikovanou legislativu BusLine už několik let úspěšně Ukrajince zaměstnává. Jedním z důvodů je všeobecný nedostatek řidičů. „Máme s nimi zkušenost, že se chtějí něco naučit, opravdu makají, nejedou sem pro dávky, jedou sem za prací,“ popsal situaci už dříve Vyskočil.

Populace řidičů stárne

Podle něj populace řidičů stále stárne. „Chlapi, co pro nás dneska jezdí, si dělali řidičák ještě na vojně. Řidičák na autobus, to jsou prostě tři měsíce a sedmdesát tisíc korun. Pokud řidiče nevyrobíme, tak třeba za pět let opravdu nebude mít kdo jezdit. Dneska máme odliv deseti lidí a přijdou dva,“ upozornil s tím, že situace je vážná.

BusLine za prvních deset dní války na Ukrajině dovezl ve čtrnácti autobusech kolem sedmi set lidí, převážně ženy a děti. „Naše rodina odešla v roce 1968 do Švýcarska. Také jsme si prošli uprchlickým táborem, takže tu zkušenost máme,“ vysvětlil Vyskočil.

S cizinci dlouhodobě spolupracuje i Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Jedná se o zaměstnance nejen z Ukrajiny, ale i Polska, Bulharska, Moldavska, Itálie a Německa.

„Jsou to pouze jednotky lidí, všichni jsou v ČR domestikovaní a není u nich výrazná jazyková bariéra,“ uvedla mluvčí DPMLJ Martina Poršová s tím, že nově nabídli práci řidiče autobusu i jednomu z uprchlíků. „Bydlí na naší ubytovně, kterou jsme poskytli uprchlíkům. Už několik let pracuje jako řidič autobusu a momentálně se učí česky,“ dodala Poršová.

Dopravní podnik ale nenabízí práci jen řidičům, hledají i kvalifikované dělníky, jako jsou elektromechanici, obráběči kovů nebo zámečníci. I u těch ale bude podle mluvčí nutné, aby se alespoň v základních věcech dokázali domluvit česky.