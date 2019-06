Politici odsuzují pletky BusLine. Mnoho let vydíral kraj, říkají

Liberecko, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa. Tam všude měli v minulosti trable s výběrem autobusového dopravce. Všechny zakázky za velmi podezřelých okolností získal BusLine za posvěcení antimonopolního úřadu (ÚOHS).

Jeho ředitel Petr Rafaj se přitom podle čtvrtečního zjištění MF DNES nechal v roce 2015 pozvat na luxusní letecký zájezd do Amsterdamu od představitele firmy BusLine Jiřího Vařila a od Miroslava Pelty, jehož fotbalový klub BusLine sponzoruje. Z úst politiků z Liberecka teď zní výzva, ať Rafaj svůj úřad opustí.

„Je to opravdu neuvěřitelné. Případná trestní rovina případu je vlastně nicotná v porovnání s tím, jakou reputační škodu tím způsobuje Petr Rafaj České republice. Má řídit nezávislý dohledový úřad, a přitom si nechá proplatit zájezd od dodavatele stamilionových veřejných zakázek, které kontroluje? Byl by to několikátý případ, kdy by jeho jednání podle mě naplňovalo zákonný důvod pro odvolání z funkce. ÚOHS se musí zreformovat a toto je ideální příležitost, kdy začít,“ argumentuje Marek Zelenka z občanského sdružení Oživení.

Právě Oživení společně s Transparency International (TI) loni podaly společně podnět k antimonopolnímu úřadu, aby prošetřil podezřelou zakázku za 770 milionů na výběr dopravce v České Lípě. Tam se do vypsaného tendru přihlásily jen dvě firmy - BusLine MAD Česká Lípa a TD Bus. Vlastníkem druhé jmenované firmy ovšem byl až do 25. července 2018 Jakub Vyskočil, majitel holdingu BusLine. Druhá nabídka navíc byla podána na špatnou adresu, což je u třičtvrtěmiliardové zakázky minimálně podivné. A právě BusLine zakázku nakonec vyhrál.

Smlouva s ním byla podepsána v den komunálních voleb 5. října. Objevily se navíc pochybnosti, že zakázka byla už předem ušitá na míru BusLine. V podmínkách tendru kupříkladu bylo, že uchazeč musí doložit jmenný seznam řidičů nebo musí mít kryté stání pro své autobusy, což byl pro dopravce z jiných koutů republiky nesplnitelný požadavek. Uchazeč měl dále třeba zajistit jednou do roka akci s historickými autobusy. Těmi ale v regionu disponuje pouze BusLine.

Podezřelé podmínky

Sdružení Oživení a TI pak ve společném prohlášení kritizovala, že žádná soutěž neproběhla, neboť neexistovala konkurenční nabídka. ÚOHS pak ale sdělil, že „po zhodnocení všech skutkových okolností dospěl Úřad k závěru, že pochybnosti o zákonnosti postupu byly vyvráceny…“

Antimonopolní úřad se přitom vůbec nezabýval některými argumenty, například požadavkem na kryté stání autobusů. Stejnou podmínku měla v tendru v minulosti Třebíč, která požadovala zajištění stání pro autobusy, když to byl opět zrovna stávající dodavatel, který jím čerstvě disponoval. Třebíč však dostala od ÚOHS za tuto podmínku 1,5 milionu korun pokuty. U České Lípy tato BusLine zvýhodňující podmínka úřadu nevadila. Dnes již bývalá starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD) a exmístostarosta Juraj Raninec (ODS) se tehdy kritikům vysmáli a označili je za hlupáky.

„Rozhodnutí ÚOHS ve věci smlouvy s BusLine uzavřené v den voleb na radě města Česká Lípa, považuji za stěží uvěřitelné, byl to šok. Domnívám se, že všechna rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejné dopravy minimálně několik let dozadu by měla být prozkoumána nezávislými orgány. Sněmovna by měla urychleně vyvinout tlak na okamžitou výměnu ve vedení ÚOHS, situace je neudržitelná,“ myslí si českolipský zastupitel Tomáš Vlček (NaS).

České Lípě tehdy radila se zakázkou a zastupovala ji v řízení u antimonopolního úřadu advokátní kancelář právníka Petra Fialy. Ten je zároveň členem rozkladové komise předsedy antimonopolního úřadu a podílí se tak na jeho rozhodnutí. Českou Lípu tedy zastupoval člověk, který zároveň působí v antimonopolním úřadu a pak město úspěšně obhajoval v řízení, v němž ÚOHS vyšel jeho klientovi velmi vstříc v zakázce za tři čtvrtě miliardy.

„Rozhodnutí ÚOHS považuji za nevěrohodná, co se kauz BusLine týká, už dávno, a to bez ohledu na jejich fotbalové výlety. Ty mi jen dokreslují obrázek, který jsem si o této instituci, udělal,“ řekl ke kauze Petr Jeník (Piráti), českolipský zastupitel. Česká Lípa nebyla jediná, kde na rozhodování antimonopolního úřadu ulpěl stín pochybností. ÚOHS několikrát prošetřoval čtyřmiliardový tendr Libereckého kraje na autobusovou dopravu. Ten běží už od roku 2012 a doprovází ho série podivných momentů. Od počátku panovalo podezření, že zakázka je ušitá na míru BusLine.

Zpackaná zakázka

Liberecký kraj několikrát měnil podmínky zadání této soutěže. V roce 2014 soutěž napadla firmička Bítešská autobusová společnost, která zde ani nejezdí, s tím, že v tendru jsou chyby. Podala podnět k antimonopolnímu úřadu, který jí dal za pravdu a zakázku zastavil.

Chyby byly přitom jen administrativní a nemohly ovlivnit výběr vítěze. Později ÚOHS musel toto rozhodnutí vzít zpět. Protikorupční pracoviště tehdy zjistilo, že bítešská firma spolupracuje s BusLine. Kraj však svým rozhodováním nahrál dalším průtahům. Především vyloučením několika uchazečů pro údajně podstřelenou cenu. To odstartovalo vlnu sporů a zakázku to v podstatě zastavilo.

Bylo zjevné, že zakázka se nestihne vysoutěžit do konce stávajících smluv. Kraj proto prodloužil existující smlouvy, z čehož nejvíce těžil BusLine. Jiné firmy kraj neoslovil.

„Ke zkomplikování tendru byla využita stížnost na ÚOHS, k jeho zrušení pak vyloučení obou uchazečů v největší oblasti Jablonecka a Semilska pro údajně příliš nízké ceny. S vylučováním účastníků nesouhlasili odborní členové hodnoticí komise, Rada kraje navíc při zrušení zakázky udělala několik procedurálních chyb, které pak způsobily další průtahy. Velkou roli samozřejmě sehrála liknavost rozhodování ÚOHS, ale kdyby Liberecký kraj neudělal zbytečné chyby, příležitostí k průtahům by bylo míň,“ připomenul zastupitel Změny pro Liberecký kraj Jaromír Baxa.

Vydírání kraje

Kraj se nakonec rozhodl tendr úplně zrušit a vypsat nový. Měl na to dva roky. Vláda mezitím rozhodla o tom, že mají nízké platy řidičů soukromým dopravcům kompenzovat kraje.

A BusLine začal tlačit na Liberecký kraj, aby platby navýšil. Měl totiž monopol a hrozil, že bez navýšení plateb autobusy nevyjedou a lidé se nedostanou do práce a do školy.

Doprava v Libereckém kraji tehdy spadala pod Vladimíra Mastníka. Změna pro Liberecký kraj ho chtěla odvolat, v koalici k tomu ale nenašla podporu.

Všichni proti Změně

„Nikdo se k nám tenkrát nepřidal. Proti byla i opoziční ODS a KSČM. Bylo to v době, kdy si představitelé kraje napříč všemi stranami dělali na účet pana Pelty a BusLine výlety do Amsterdamu a Kodaně. Takže se není čemu divit,“ připomíná Josef Šedlbauer.

Liberecký kraj se pak rozhodl založit si vlastní dopravní firmu, aby nebyl vydíratelný soukromými dopravci. Kvůli tomu se rozhodl koupit akcie ČSAD Liberec. I tento krok ale antimonopolní úřad napadl. Kraj kvůli tomu musel založit vlastní dopravní firmu, aby akcie koupil. „Příběh má na jednu stranu dobrý konec, ale mnoho let tu BusLine beztrestně vydíral kraj, což by nebylo možné bez aktivní nebo alespoň pasivní účasti klíčových lidí z jeho vedení,“ dodává Šedlbauer.

Vladimír Mastník na zaslané otázky MF DNES ani po urgenci nereagoval. A do třetice – když loni vypověděl BusLine vzájemnou smlouvu s DPMLJ, musel podnik hledat nového dopravce v Jablonci nad Nisou, kde předtím všechny linky obsluhoval BusLine. Soutěž ale BusLine napadl a věc skončila „zamrzlá“ u ÚOHS. Což vyústilo v to, že Jablonec nad Nisou se nakonec s BusLine domluvil sám. Zdržovací taktika se vyplatila právě BusLine. I proto s obavami sleduje šéf představenstva DPMLJ Michal Zděnek zveřejněné informace o tom, že dnes již bývalí členové vedení firmy i její dozorčí rady létali do zahraničí za peníze BusLine.

„Dívám se na věc v kontextu soudního sporu, který s BusLine aktuálně vedeme a kde, díky historickým pochybením, DPMLJ hrozí ztráta mnoha desítek milionů korun. Obecně si myslím, že pokud existují úzké, nedejbože ekonomické vazby někoho z vrcholných představitelů DPMLJ na společnost BusLine, tak to v tuto chvíli může představovat riziko z hlediska průběhu onoho soudního sporu,“ doplnil Zděnek.