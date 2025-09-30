V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

  14:34
V kauze kolem dopravní firmy BusLine soud v Liberci schválil dohody o vině a trestu u pěti obviněných. Peněžité tresty za korupci či legalizaci výnosů z trestné činnosti soud uložil třem lidem a dvěma firmám.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Mluvčí pobočky krajského soudu v Liberci Karolina Francová upřesnila, že uložené peněžité tresty u odsouzených jsou od 60.000 do 110.000 korun a u jednoho soud navíc uložil trest propadnutí náhradní hodnoty, a to zajištěných peněžitých prostředků ve výši 200.000 korun.

Informaci v úterý jako první přinesly Seznam Zprávy. „Naším soudem byly navržené dohody o vině trestu schváleny, a to v případě všech pěti obviněných. Všichni obvinění i státní zástupkyně se vzdali práva odvolání,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí pobočky krajského soudu v Liberci Karolina Francová.

Server už dříve napsal, že dohodu uzavřeli bývalý liberecký krajský radní pro dopravu a zastupitel Vladimír Mastník (dříve Starostové), někdejší šéfka investičního oddělení libereckého dopravního podniku Jana Vlčková, dále stavební společnost ABR Praha, Liberecká TV a její majitel Jan Punčochář.

Posun v korupční kauze BusLine, pět obviněných se dohodlo na vině a trestu

Jde jen o část obviněných v kauze, v níž detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadokumentovali korupci mezi podnikateli a politiky na Liberecku s úplatky kolem 18,5 milionu korun. Obviněny byly v této souvislosti více než dvě desítky lidí a firem.

Policisté v dokumentech uvádějí, že firma BusLine a další společnosti dostávaly stamilionové zakázky mimo jiné díky tomu, že si známý a kontroverzní liberecký podnikatel Jiří Vařil, který je ústřední postavou kauzy, zavazoval komunální a krajské politiky z hnutí ANO, z hnutí Starostové a nezávislí nebo z řad komunistů.

Peníze na kampaň

Detektivové si kromě jiného nahráli, jak Mastník s Vařilem řešil detaily tendru na autobusovou dopravu. Když pak Mastník kandidoval do krajského zastupitelstva, Vařil mu podle tajně pořízených odposlechů slíbil přispět na kampaň.

Exšéf dopravního podniku bral úplatky od vlivného podnikatele, dostal podmínku

Bývalý radní už po svém obvinění odmítl, že šlo o korupci. Teď komentoval uzavření dohody se státní zástupkyní slovy, že chce mít po letech vyšetřování už od této kauzy klid.

Loni v únoru schválil soud v této kauze dohodu s tehdejším libereckým zastupitelem za ANO a bývalým předsedou představenstva dopravního podniku Pavlem Šulcem. Dostal podmínku a zaplatit musel 2,21 milionu korun.

V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

