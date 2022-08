Palác po Skloexportu zůstane prázdný, kraj se nedohodl se státem

„Vzhledem k tomu, jak dlouho to trvá, jsme se rozhodli o ukončení výpůjčky,“ uvedl hejtman Martin Půta, podle kterého se kraji nepodařilo najít s ministerstvem financí, respektive Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVM), společnou řeč.

Kraj začal s úřadem jednat o bezplatné výpůjčce s následnou možností daru budovy letos na jaře, poté, co vypukla válka na Ukrajině.

„Skloexport jsme chtěli získat, abychom v co nejkratším čase zajistili důstojné ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Kvůli nepříliš chápavému a netečnému postoji státu jsme se rozhodli veškeré aktivity vedoucí k případnému nabytí objektu ukončit,“ vysvětlil hejtman.

Podle něj nemohlo vedení kraje přistoupit na některé podmínky. „Představa úřadu, že budeme investovat krajské prostředky do vypůjčené budovy bez ochrany našich investic, není možná. A my jsme zase nechtěli přistoupit na představu, že po dobu dvaceti let nebudeme moci ten majetek pronajmout nebo ho třeba prodat,“ uvedl Půta. Podmínky výpůjčky podle něj neřešily ani možnost použít na úpravy dotace.

Podle mluvčí ÚZSVM Michaely Tesařové zaslal jejich úřad odpověď Libereckému kraji už v březnu. „Návrh o výpůjčce kraj neakceptoval,“ uvedla mluvčí. „Převod vlastnictví budovy Skloexportu na Liberecký kraj je možný za splnění podmínek daných metodickým materiálem Ministerstva financí,“ uvedla dále.

Liberecký kraj jednal s Ministerstvem financí o výjimce, která by darování umožnila, a to zejména na základě veřejného zájmu, v tomto případě řešení humanitární krize. Avšak bezvýsledně.

Byty pro čtyři sta běženců

Bydlení by v budově mohlo najít po přestavbě na byty až čtyři sta běženců z Ukrajiny. „V současné době uprchlická krize sice polevuje a nároky na ubytovací kapacity se zmírňují, nikdo z nás ale neví, co přinese zima,“ vyjádřil se Půta, který doufá, že se jarní vlna už nebude opakovat. V současnosti má kraj pro uprchlíky ještě kapacitu 1 500 míst.

Stát převzal budovu, v níž dříve sídlil významný český exportér skla, v roce 2001. Už patnáct let je ale prázdná. „Obávám se, že Skloexport bude pod správou státu vypadat tak jako doposud,“ vyjádřil se ke stavu budovy Půta.

Bývalé sídlo naproti hlavnímu nádraží chtělo do svého majetku získat už dříve i město Liberec. Cena 66 milionů, kterou za ni stát chtěl, ale vedení města připadala přemrštěná.

„I zadarmo by to bylo drahé. Jedině, že by nám k tomu stát přidal půl miliardy na rekonstrukci,“ vyjádřil se letos v únoru radní Petr Židek. Budova s dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími byla postavená v letech 1928 až 1930 pro daňovou a celní správu. Podnik Skloexport ji získal v době komunistického režimu.