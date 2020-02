O těžbě na Tlustci ještě není rozhodnuto, občany nejspíš čeká referendum

Poslední odstřely kameniva zazněly na Tlustci před 16 lety. Pak se těžba kvůli protestům obyvatel i okolních obcí zastavila. I Brniště bylo donedávna proti tomu, aby se práce v kamenolomu obnovily. Teď ale vedení obce změnilo názor. A místním se to nelíbí. Nejvíc protestů zaznívá přitom z Luhova, který je Tlustci nejblíže.

Vznikl tak organizační výbor, který sepsal proti rozhodnutí zastupitelů Brniště petici, ve které žádá vypsání referenda. Otázka další těžby podle nich není věcí, o které by mělo rozhodnout jen pět zastupitelů, kteří vyslovili se záměrem společnosti Kamenolom Brniště souhlas.

„Lidé mají obavy z následků těžby. V Luhově proběhla anketa a nadpoloviční většina vrácených lístků byla proti těžbě, jenže zastupitelé to nevzali na zřetel. Proto jsme se rozhodli dát lidem šanci, aby se mohli sami vyjádřit. Místní mají obavy, že budou praskat domy, a to jak kvůli odstřelům v lomu, tak kvůli zvýšené dopravě nákladních vozů. Už to v minulosti zažili, když se na Tlustci ještě těžilo. Bojí se také o vodu. V plánu je totiž zřízení vrtu, protože těžař potřebuje vodu na zkrápění,“ uvedla za přípravný výbor Lucie Kotrbatá.

Za jediný týden se organizátorům podařilo sesbírat 353 podpisů, což je víc než požadovaných 30 procent oprávněných lidí. Obec je teď povinná petiční archy překontrolovat a pokud bude vše v pořádku, měla by o vypsání referenda rozhodnout na únorovém zastupitelstvu. Výsledek referenda přitom zajímá i okolní obce. Ty totiž dál trvají na tom, že těžbu na Tlustci odmítají.

„V Brništi nabídli těžaři obci slušné kompenzace, proto jim na to kývli. A vůbec je nezajímá, že všichni okolo s tím nesouhlasí,“ zmínil jeden z obyvatel Velkého Valtinova.

Starosta Brniště Michal Vinš už ale dříve upozornil na to, že souhlas obce je jen podružný. Konečné slovo bude na Obvodním báňském úřadě. A ten se zatím Tlustcem nezabýval. Podle hejtmana Martina Půty je hlavní příčina sporu v tom, že kopec je evidován ministerstvem průmyslu a obchodu jako chráněné ložisko na dobývání kamene.

„Takže jediná reálná cesta, jak těžbu zastavit, je, že ministerstvo odepíše zásoby kamene, které tam jsou. To nikdo jiný udělat nemůže. Jenže stát si své strategické zásoby chrání. V tom kopci jsou stovky milionů, možná miliard korun. Navíc je tam stále těžební zařízení, což na jiných kopcích, kde by se třeba mohlo těžit, není. Takže ten tlak tu znovu těžit je vyšší než třeba jinde. A dokud se Tlustec z toho seznamu nevyjme, tak se obávám, že budeme stále svědky snahy o to ten kámen vytěžit,“ okomentoval Půta.

Krajský odbor životního prostředí proto dostal za úkol tuto možnost prověřit.