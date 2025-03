Suchý humor i chlap v lodičkách. Charleyova teta pobaví liberecké diváky

„Původní hra je z roku 1892, museli jsme se proto pustit do úprav, abychom ji přiblížili dnešním divákům. Byla to cesta velmi složitá, protože myšlení lidí se za tu dobu strašně proměnilo,“ říká dramaturg divadla Jiří Janků.

„Chtěli jsme to posunout do současnosti, ale ne zas tolik, abychom tam měli mobily a počítače. Nakonec je to tak, že reálie jsou historizující, sahají někam do 60. let minulého století, ale myšlení lidí je dnešní,“ líčí Janků.

Rozpustilá komedie pojednává o dvou oxfordských studentech, Charleyovi a Jackovi, kteří se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou schůzku a požádat je o ruku. Dobová etiketa si ovšem žádá, aby dívky přišly v doprovodu důvěryhodné osoby. A tak se na scéně objevuje Charleyova teta v podání Zdeňka Kupky, který většinu představení odehraje v ženských šatech.

Lodičky jako brusle

„Je to o tom, že normální chlap je donucený se pod tlakem převléknout jako ženská,“ naznačuje Kupka, který musel nazout i boty na vysokém podpatku.

„Bylo nutné se na tom naučit chodit, abych se nezrakvil. Řešili jsme i zapínání, protože boty nemůžu mít volné. Musí být napevno utažené jako brusle,“ vysvětluje herec, kvůli kterému musel tvůrčí tým výrazně zasáhnout do původního textu.

„On to má být student, ale Zdeněk Kupka už překročil padesátku. Půjčili jsme si obezličku, kterou jsem kdysi nakoukal ve filmu Doktor v domě. Byl tam věčný student, který studoval proto, že dostával doživotní rentu, dokud bude studovat. Tak jsme si tento motiv vypůjčili,“ vysvětluje dramaturg Janků a objasňuje, proč padla volba právě na Charleyovu tetu.

„Hra je postavená na specifickém humoru. Jak typicky britském slovním, tak situačním. Žánr frašky, který postupně z divadle vymizel, vždycky dokonale pobaví. A já věřím, že to bude i v tomto případě.“

Původní hrou se inspirovaly například i slavné filmové komedie jako Někdo to rád horké či Tootsie. „Setkání s žánrem frašky bylo obrovskou výzvou, zejména pro mladší herce, kteří se dosud s takovým typem komedie nesetkali,“ míní režisérka inscenace Kateřina Dušková.

„Museli pracovat jinak, než jsou zvyklí. Logika psychologického hraní tady neplatí, motivace jednání postav se mění rychlými střihy. Důležité je dbát na temporytmus, načasování gagů a přesnou souhru. Bylo fascinující sledovat, jak se s tím soubor popasoval a jakou hravost do zkoušení všichni dali,“ dodává. Charleyova teta má premiéru dnes v 19 hodin v Šaldově divadle.