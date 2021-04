Jablonec nenašel využití pro bývalou výtopnu, zbourá i ikonický komín

Nevyroste tady ani překladiště odpadů, ani nejvyšší umělá horolezecká stěna na světě. Areál bývalé výtopny Brandl na okraji Jablonce nakonec bude srovnán se zemí.



A městská společnost Jablonecká energetická zbourá i ikonický 161 metrů vysoký komín, který vykukuje i do sousedního Liberce a patří mezi padesátku nejvyšších staveb v republice.

Právě na komín měli podle původních plánů teplárny šplhat po servisních žebřících nadšenci do adrenalinových sportů. Počítalo se s tím, že atrakci bude provozovat sousední lezecký areál Makak. Firma si však spočítala, že udržování stavby v dobré kondici by stálo nemalé peníze. I když je komín nevyužívaný, jeho údržba stojí statisíce korun ročně.



„Původně jsme sice uvažovali, že bychom mohli komín využívat jako lezeckou stěnu, ale bohužel by se to v žádném případě ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátový projekt a v budoucnu neudržitelný, jakkoli by to bylo atraktivní. Museli jsme nakonec nabídku Jablonecké energetické s díky odmítnout,“ uvedl Petr Roubíček z Makaku.

Výtopna na Brandlu přestala plnit svoji funkci v listopadu 2016. V roce 2017 zastupitelé města hojně diskutovali o možnosti tu vybudovat sběrný dvůr a místo pro likvidaci odpadů. Nakonec radnice ale od záměru ustoupila.



Proti překladišti hovořila třeba studie, která tvrdila, že ne celý areál je pro skladování a zpracování odpadů vhodný. Třeba proto, že k halám, kde by měly být třídírny, vede příkrá cesta do kopce a kamiony s nákladem by na ní měly problémy.



Údržba areálu by zdražila teplo

Proč vlastně areál čeká demolice? „Fungujeme na nových technologiích, teplo dodáváme z blokových kotelen, a tak velký areál, navíc vybudovaný pro vytápění párou, nepotřebujeme. Udržovat ho v provozu by stálo nemalé peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ vysvětlil ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.



Podle něj veškeré náklady na demolici uhradí Jablonecká energetická, a to včetně ekologické likvidace odpadů. Náklady by neměly překročit dva miliony korun.



Společnost v březnu zažádala o demoliční výměr a do doby, než bude povolení vyřízeno, v areálu probíhají přípravné práce. „Předpokládáme, že k demolici dojde postupně během letošního roku,“ dodal Pospíšil. Podotkl také, že zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu získá Jablonec průmyslovou zónu pro další rozvoj.



Komína je škoda, říká znalec

Michalu Horáčkovi, historikovi a autoru knihy Tovární komíny: Pády ikon průmyslového věku, je líto, že se bude komín bourat. „Je to určitě škoda. Jde o symbol krajiny, se kterým se lidé sžili, o orientační prvek odevšad viditelný. Upomíná také na průmyslovou historii města,“ zamyslel se Horáček.



Ten je přesvědčen, že by se komín mohl využít i poté, co pozbyl své původní funkce. „Jsou místa, kde je starý komín pouze zajištěn a zůstane stát bez dalšího využití, ale máme i příklady, kdy dostal novou funkci. Mohu zmínit komín v Brně, který se přeměnil na rozhlednu, jiný v pražském Chodově, z něhož je lezecká stěna nebo komín v Humpolci, jenž ukrývá uměleckou galerii. Možností je vícero,“ podotkl Horáček.