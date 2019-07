Do supermarketu i na kole. Cyklisté v Liberci uloží bicykl do boxu

„Máme i klasické stojany u vchodů. Jsou využívány, i když ne masivně. Věříme, že novinka osloví další lidi a nakole přijedou. Bicykly budou ve větším bezpečí. Uvnitř si lidé budou moci také dobít elektrokola. Ty si mnoho cyklistů kvůli jejich ceně stále nedovolí uvazovat u klasických stojanů. Mnoho zákazníků také vozí kola na střešních nosičích a nechtějí je nechávat bez dozoru. Teď budou moci v klidu nakupovat. V zimě boxy umožní schovat i lyže,“ vysvětlil Michal Brych, technický manažer Obchodního centra Nisa Liberec.

Box s kompresorem na huštění pneumatik má osm vstupů. Do každého se vejdou až tři kola. Platit se bude kartou. Centrum uvažuje i o systému zákaznických výhod, kdy by parkování na hodinu bylo zdarma. „Dokončujeme smlouvu na platební terminál. Do konce prázdnin začne box určitě sloužit,“ doplnil Michal Brych.

Stojany na šest kol, i když klasické kovové, má i obchodní Centrum Forum Liberec. Jsou u vjezdu z ulice Milady Horákové. Využívají je čas od času především lidé, co míří na protější úřad práce.

„Po plánované modernizaci centra se budeme věnovat i parkovacímu domu. Pokud nám to architekti rozumně nakreslí, nebráníme se tomu instalovat moderní boxy, o jakých mluvíte. Teď nám to současné prostory nedovolují. Před naše budovy je umístit nemůžeme, protože nevlastníme pozemky,“ zmínil manažer centra Miroslav Habel.

„Myslím, že by město mělo jít cestou parkovacích věží na kola, jako jsou třeba v Hradci. Je spousta lidí, co nevyužívá Rekola, ale přijíždí na vlastních kolech a často je nemají kam dát. Mohla by stát třeba u vlakového nádraží,“ uvedl Habel.

Vstřícnost města je nedotažená, míní propagátor cyklistiky

„Infrastruktura není pro cyklisty stále dostatečná a vstřícnost města vůči cyklistům není dotažená. Ne každý chce využívat placená Rekola. Nejde jen o stojany, jejichž absence může cyklistu odradit tam na kole dojet. Ale třeba chybí cyklistické značení u nádraží a na jiných místech Liberce. Lidé se mě hodně ptají, kde se mohou s kolem ubytovat. Nikde se to nedozví,“ kritizuje člen Cyklistů Liberecka Miroslav Těšina.

„V Německu je také standardem, že školy mají úschovny kol pro žáky a učitele. U nás to většinou není. Navíc se k těm školám ani nedá na kole bezpečně dostat,“ dodal Těšina.

„I přesto, že je Liberec zadlužený, město nerezignovalo na rozvoj cyklodopravy,“ nesouhlasí primátor Jaroslav Zámečník. Zmínil vybudování dalšího úseku cyklostezky Odra-Nisa. Nebo nové cyklopruhy, které vzniknou po rekonstrukcích ulic Milady Horákové či Vítězné. S cyklopruhem se počítá i po dostavbě Nové Pastýřské.

„U budování cyklostezek nás brzdí velké náklady. Teď nás bude stát deset milionů zakopání horkovodu do země mezi Košickou a teplárnou. Následné vybudování cyklostezky na asi čtyřech stech metrech nás vyjde na dalších deset milionů.“

Podle primátora bude město letos mít i nové stojany na kola. „V souvislosti s projektem Rekola už je ve městě čtyřicet stojanů, dalších devadesát by mělo letos přibýt,“ poznamenal Jaroslav Zámečník.

„Frekvence cyklodopravy v Liberci se nedá srovnávat s rovinatým Hradcem. V momentě, kdy začne být město koly víc zaplněné, nebráním se ani myšlence na stavbu cyklověže. Obávám se, že teď by nebyla zaplněná,“ dodal primátor.