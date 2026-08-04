Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bouřky v Libereckém kraji vyvracely stromy, hasiči mají přes 140 výjezdů

Autor:
  21:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Robin Duspara

Bouřky navečer v Libereckém kraji vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 20:00 kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů.

Nejde o konečné číslo. Lidé ještě nějaké popadané stromy nahlašují, sdělila zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková.

Problémy byly zejména na Českolipsku, zásahů tam měli hasiči do 20:00 skoro 120. „Nejvíce nás zaměstnávají technické pomoci, odstraňujeme popadané stromy. V Novém Boru v Arnultovicích zasahujeme u několika objektů, kde došlo k poškození střech,“ uvedla Knížková na síti X.

Právě v okolí Nového Boru podle údajů z meteorologických stanic napršelo v Libereckém kraji nejvíce, při dvou bouřkách skoro 120 milimetrů. Druhý nejvyšší údaj z kraje je zatím zhruba 20 milimetrů ze stanice v Horní Polici na Českolipsku.

Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i železničních tratích. Konkrétně v úsecích Rynoltice - Křižany , Stružnice - Horní Police a Jeřmanice - Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S dětmi ho v Praze nepustili do letadla, ani neví proč. Chci záznamy, budu bojovat, říká

Premium
Powerbanka, která zažehla spor mezi cestujícím a obsluhou letiště. (31....

Jeho příběh obletěl celou republiku. Muže se dvěma dětmi odmítli na pražském Letišti Václava Havla pustit do letadla poté, co o sobě sarkasticky hovořil jako o teroristovi. Spor se rozhořel kvůli...

Karle, doporučuju přezkum, za nás je tam penalta. Komise zveřejnila komunikaci VAR

Ruka Lukáše Masopusta

Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš...

Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Jablonečtí fotbalisté jsou v další fázi kvalifikace evropských pohárů. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy porazili doma Varaždín 2:0, v součtu chorvatského protivníka přestříleli 4:3 a za týden je...

OBRAZEM: „Aby se po něm smýkaly větry.“ Před 60 lety začala stavba Ještědu

Stavba Ještědu

Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci...

Liberec - Teplice 0:1, domácí hráli dlouho v devíti, jediný gól vstřelil Mareček

Sestřih zápasu
Teplický záložník Lukáš Mareček (uprostřed) se raduje ze své trefy proti...

Hned dvě červené karty pro domácí výrazně ovlivnily severočeský souboj. Už v úvodní minutě šel ze hřiště Vasil Kušej a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic...

Bouřky v Libereckém kraji vyvracely stromy, hasiči mají přes 140 výjezdů

ilustrační snímek

Bouřky navečer v Libereckém kraji vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 20:00 kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů.

4. srpna 2026  21:45

V kdysi vysoušených mokřadech přibývá voda, naplnila by pět olympijských bazénů

Více než dvouleté měření ukázalo, že revitalizace zvýšila zásobu vody v krajině...

Zatímco většinu České republiky zvláště v letních vedrech sužuje prohlubující se sucho, v kdysi odvodněném mnohahektarovém Sedmihorském mokřadu v Českém ráji voda přibývá. Více než dvouleté měření...

4. srpna 2026  16:06

AI už začínají využívat i muzea. Stejně by nás to neminulo, říká ředitel

Archeolog a ředitel muzea Jan Prostředník

Léto je pro turnovské muzeum nejrušnějším obdobím roku. Kromě nové výstavy věnované tradičním řemeslům tam připravují řadu akcí třeba pro rodiny s dětmi nebo milovníky přírody. Proč virtuální svět...

4. srpna 2026  13:09

Penny Market otevřel v České Lípě obchod celý ze dřeva, je čtvrtý v Česku

S nápadem přišla společnost Penny, která vytvořila prodejnu v dřevostavbě jako...

Lidé v České Lípě mohou nově nakupovat v celodřevěné prodejně. Její provoz by měl být úspornější a zároveň snižovat uhlíkovou stopu. S nápadem přišla společnost Penny, která staví celodřevěné...

4. srpna 2026  10:42

Muž na benzince vypustil z auta roj včel. Prý chtěl vědět, zda se vrátí domů

ilustrační snímek

Na benzinové čerpací stanici v Jablonci nad Nisou vypustil muž v sobotu 1. srpna roj včel. Chtěl si prý ověřit, zda se samy vrátí domů. Situace se obešla bez zranění. Případem se teď zabývají...

3. srpna 2026  16:02

Vratislavický Kitl míří na německý trh, slibuje si obrat jeden milion eur

Novou kancelář v Žitavě a sklady liberecké firmy časem možná doplní také...

Vstříc osmdesátimilionovému trhu v sousedním Německu se vydal výrobce Vratislavické kyselky a sirupů Kitl. Jednatel liberecké firmy Jan Vokurka si od založení dceřiné společnosti Kitl GmbH v Žitavě...

3. srpna 2026  14:33

Kumstátovi se úprk z Prostějova do Sparty vyplatil. Co jej spojuje s Lehečkou?

Jan Kumstát hraje forhend ve finále turnaje Svijany Open 2026.

Jakub Menšík, Maxim Mrva, Jan Kumstát. Pro fanouška českého tenisu známá jména. První je nedávným semifinalistou Roland Garros, druhý je daviscupový reprezentant. A třetí? Vítěz juniorského...

3. srpna 2026

Lesní požáry na Českolipsku podle policie založil jeden muž, žháře hned dopadli

ilustrační snímek

Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru založil podle policie minulý týden ve středu devětačtyřicetiletý muž. Žháře se jim podařilo dopadnout ještě ten samý den.

3. srpna 2026  9:17

Viďmanová si na premiérový titul počká, finále proti šestnáctileté Rusce nezvládla

Darja Viďmanová během úspěšného turnaji v Memphisu

Darja Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se šestnáctiletou ruskou tenistkou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6:1, 1:6, 3:6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po...

2. srpna 2026  22:02,  aktualizováno  22:30

Pardubice - Jablonec 0:2, převaha nestačila, rozhodl Ichův vlastní gól

Sestřih zápasu
Jablonečtí fotbalisté slaví gól Jana Chramosty.

Ani na druhý pokus nedokázali fotbalisté Pardubic v této sezoně bodovat. Ve druhém kole první ligy na domácí půdě podlehli Jablonci 0:2. Nejprve si vlastní gól vstřelil Icha, před pauzou se pak ještě...

2. srpna 2026  21:52,  aktualizováno  22:06

Prostorný byt 3kk
Prostorný byt 3kk

Havlíčkova, Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
12 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 727 nemovitostí

Za napadení dvou žen skončil 42letý muž ve vazbě

ilustrační snímek

Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na dvaačtyřicetiletého muže. Ten podle policie napadl dvě ženy. Na síti X to dnes uvedla policie. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a...

2. srpna 2026  17:23

Mareček: Červené jasné, pro Liberec není výmluva. Frťala do Teplic vtlouká odvahu

Teplický záložník Lukáš Mareček se raduje ze své trefy proti Liberci.

Fantastický rozjezd fotbalových Teplic do nové ligové sezony. Po výhře 3:1 nad Bohemians se na skláře nahrnula chvála za šik ofenzivní herní projev, teď si poradili i s divokým vývojem bitvy v...

2. srpna 2026  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.