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V Libereckém kraji zůstávají tisíce domácností bez proudu, vichr lámal stromy

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  10:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií
Hasiči v Libereckém kraji měli při nočních bouřkách skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde vyjížděli k 30 zásahům. Odstraňovali spadlé stromy ze silnic i železničních tratí. Silný vítr a popadané stromy či větve přerušily v noci i dodávky elektřiny.

Podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové je aktuálně bez proudu více než šest tisíc domácností. „Řešíme dvanáct poruch na vedení vysokého napětí. Předpokládáme ale, že během dopoledne a v brzkém odpoledni bychom dodávky mohli obnovit. Jde převážně o Jablonecko a Liberecko,“ nastínila.

Proud podle Holingerové zatím nejde v Křižanech, Světlé pod Ještědem, Vratislavicích nad Nisou, Kořenově nebo třeba v Desné. „Jde vždy jen o části obcí. Problémy na Českolipsku a Semilsku poměrně klesly,“ dodala mluvčí. Podle dostupných informací výpadek významně nepostihl důležité instituce nebo třeba nemocnice.

V nočních hodinách bylo bez proudu ještě asi o tisíc domácností více. „Nejhorší to bylo mezi druhou a třetí hodinou ranní,“ popsala Holingerová. Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům.

Silný vítr, déšť a až třícentimetrové kroupy. Česko zasáhnou bouřky

Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k osmé hodině byl ale provoz na všech už bez omezení.

Podle údajů meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr.

„V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 metrů za sekundu, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 metrů za sekundu (kolem 90 km/h),“ uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X s tím, že na Sněžce vítr dosáhl rychlosti kolem 156 kilometrů za hodinu.

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V Libereckém kraji zůstávají tisíce domácností bez proudu, vichr lámal stromy

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