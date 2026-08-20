Podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové je aktuálně bez proudu více než šest tisíc domácností. „Řešíme dvanáct poruch na vedení vysokého napětí. Předpokládáme ale, že během dopoledne a v brzkém odpoledni bychom dodávky mohli obnovit. Jde převážně o Jablonecko a Liberecko,“ nastínila.
Proud podle Holingerové zatím nejde v Křižanech, Světlé pod Ještědem, Vratislavicích nad Nisou, Kořenově nebo třeba v Desné. „Jde vždy jen o části obcí. Problémy na Českolipsku a Semilsku poměrně klesly,“ dodala mluvčí. Podle dostupných informací výpadek významně nepostihl důležité instituce nebo třeba nemocnice.
V nočních hodinách bylo bez proudu ještě asi o tisíc domácností více. „Nejhorší to bylo mezi druhou a třetí hodinou ranní,“ popsala Holingerová. Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům.
|
Silný vítr, déšť a až třícentimetrové kroupy. Česko zasáhnou bouřky
Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k osmé hodině byl ale provoz na všech už bez omezení.
Podle údajů meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr.
„V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 metrů za sekundu, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 metrů za sekundu (kolem 90 km/h),“ uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X s tím, že na Sněžce vítr dosáhl rychlosti kolem 156 kilometrů za hodinu.