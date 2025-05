Šest hodin odstraňovali hasiči strom, který ve středu v podvečer spadl na rodinný dům v liberecké části Kunratice. Statný javor poškodil část domu tak vážně, že do ní statik zakázal obyvatelům vstup....

Na Trosky míří fanoušci počítačové hry Kingdom Come z Česka i zahraničí. Jarní návštěvnost skalního hradu stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě.

Snížení nákladů i rozšíření péče. Nemocnice v Liberci a České Lípě se sloučí

Liberecký kraj chce k 1. lednu příštího roku sloučit Krajskou nemocnici v Liberci a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa do jednoho velkého zdravotnického zařízení. Nemělo by to být pohlcení...