Bouře napáchala Liberci škodu za 10 milionů, zabíjela a ničila silnice i parky

Přívalový déšť zasáhl Liberecký kraj v pátek kolem osmé hodiny večer. Jeden muž přišel o život, symbolem řádění živlu se stal propadlý strop v restauraci McDonald’s v Liberci.

Největší škody způsobily lijáky na Liberecku. Krajské město zatím vyčíslilo újmu na majetku na 10 milionů korun. Nejvíc utrpěly silnice, chodníky, ale i propustky. Milionové škody napáchala bouře také v parcích.

„Radnice se na bezprostřední likvidaci následků škod rozhodla vyčlenit pro Technické služby města Liberce v první fázi 5 milionů korun, které se použijí převážně na strojní i jiné formy čistění zasažených úseků, ale i zmíněnou likvidaci poškozených dřevin a zeleně,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení Tomáš Tesař.

Zametací a čisticí stroje vyjely do terénu v sobotu ráno. V některých místech však stále hrozí pád větví.

„Žádáme proto obyvatele, aby se nezdržovali v lokalitách, kde pracovníci provádí odklízecí práce, nepohybovali se v místech, kde jsou viditelně nahnuté stromy, případně nalomené větve, a neparkovali svá auta pod těmito stromy, kde může dojít k poškození vozidla,“ upozorňuje Tesař.

Hasiči napočítali během noci na sobotu přes 130 výjezdů. Ten nejvážnější směřoval do nenápadného lesíka za stadionem libereckého Slovanu.

Strom spadl na stanovou osadu

Několik mohutných topolů tu popadalo na osadu lidí bez domova. Jeden z kmenů dopadl na stan, ve kterém přebýval devětatřicetiletý Marek se svou družkou Martinou.

„Byla hrozná vichřice a do toho pršelo, a tak si šli lehnout,“ popisuje osudnou noc někdejší člen osady Vadim, který obývá protější břeh řeky Nisy. Přestože se Markovi dostalo rychlé pomoci, na místě zemřel. „Lékař pouze konstatoval smrt,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Martina utrpěla středně těžké poranění a záchranáři ji převezli na traumacentrum. Vadim přečkal noc bez újmy - kolem jeho tábořiště jsou jen vysoké keře. „Ale měl jsem tu asi půl metru vody.“

Ladislav Fouma, který nedaleko stadionu bydlí 55 let, tak velkou bouři nepamatuje. „Nezažil jsem takovou paseku. Bouchalo to do oken, vyvracelo stromy,“ říká senior.

Symbolem pátečního řádění živlu se stalo video padajícího stropu v pobočce McDonald’s v obchodním centru Forum. Desítky strávníků díky pohotové reakci manažera prodejny včas opustily prostor, na který se o chvíli později zřítily stropní desky.

„Došlo k prasknutí potrubí dešťové kanalizace. Situací jsme otřeseni,“ uvědomuje si ředitelka komunikace pro český a slovenský McDonald’s Jitka Pajurková. Restaurace je od nehody částečně otevřena, přístupná je vchodem z pasáže.

Zničené stánky i plastiky

Mohutný déšť se silným větrem řádil i na náměstí, kde rozmetal stánky se sklem, které tu stály během festivalu Crystal Valley Week. „Bouře zničila všechno, co bylo na náměstí,“ říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Rušno bylo i v Oblastní galerii v Liberci. Voda s bahnem zatekla zejména do technických prostor ve 2. podzemním podlaží. Poškodila rovněž zahradu.

„Umělecká díla byla díky mimořádnému úsilí a včasnému zásahu pracovníků galerie a dalších dobrovolníků z výstavních prostor evakuována. Žádná umělecká díla nebyla zasažena,“ popisuje projektová manažerka galerie Dagmar Fialová.

Bez újmy však nezůstaly skleněné plastiky před Severočeským muzeem. Z několika z nich zbyly jen střepy. Kvůli přívalům vody, která zaplavila rozvaděče elektrické energie, je do úterý zavřený také liberecký bazén.

Extrémní změna počasí zrušila i několik akcí. Velké škody napáchala voda na plánovaném koncertě rapera Paulieho Garanda na liberecké přehradě.

„Půlrok práce se obrátil v katastrofu. Bohové k nám tentokrát nebyli milosrdní. Počítali jsme s tím, že by mohlo během koncertu zapršet. Ale že přijde doslova monzun, co strhne stage, zničí veškerou techniku a zmaří měsíce příprav, nečekal nikdo. Sever bývá krutý, ale tohle jsme tu ještě nezažili,“ dodává liberecký umělec.