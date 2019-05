Město brání rozvoji firmy, obhajuje podnikatel bourání jedinečného zámečku

Demoliční práce na domě z roku 1910, ve kterém sídlil celosvětový spolek tehdejších elit Schlaraffia, zatím firma zastavila. Čeká na vyjádření policie, která prověřuje, zda dělníci nebourají budovu nelegálně.

Malina se opírá o rozhodnutí ministerstva kultury, které v minulosti nadvakrát rozhodlo, že dům řečený Neisseburg, nebude kulturní památkou.

„Ministerstvo historickou hodnotu zámečku nepotvrdilo a i na základě toho jsme zažádali o povolení k odstranění stavby. To jsme letos v březnu získali a nikdo se proti tomu v zákonné lhůtě neodvolal. Pan primátor tak učinil až po uplynutí této lhůty. V mezičase jsme stále vedli jednání o možnosti zachování Schlaraffie a na základě gentlemanské dohody jsme i pozastavili činnosti vedoucí k jejímu odstranění. Bohužel představitelé města tuto gentlemanskou dohodu nedodrželi a opět se pokusili otevřít řízení na ministerstvu kultury, přestože k tomu chybí zákonné důvody, jelikož již jednou bylo ve věci rozhodnuto,“ popsal Radek Malina.

Naráží na to, že primátor Jablonce Milan Kroupa v sobotu uvedl, že se osobně odvolal proti demoličnímu výměru a rovněž navštívil ministra kultury s žádostí o prohlášení zámečku chráněnou památku a že žádost ministerstvo kultury právě zpracovává. Zda se primátor odvolal proti demolici později než ukládá stavební zákon a tudíž mohla firma Malina-Safety začít bourat, rozhodují nyní policisté.

„Stále probíhá prošetřování a demoliční práce jsou do té doby pozastaveny,“ uvedla v pondělí mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Požadavky města byly šikanózní, tvrdí podnikatel

Podle Maliny město svými apely na ministerstvo brání v rozvoji firmy. „To nás vedlo k urychlení demolice. Osobně mě to nijak netěší, ale nezbylo než zvolit „to nejméně špatné řešení“. Už v roce 2006, kdy jsme budovu kupovali, jsem jasně deklaroval, že chceme využít pozemek pod ní jako stavební parcelu pro náš rozvoj. Jako rodilý Jablonečané jsme měli zájem dohodnout se na kompromisu, který by zámeček alespoň částečně zachoval. Bohužel požadavky ze strany města byly nereálné a postupně až šikanózní,“ dodal Malina.

Jiný názor na soumrak zámečku má jablonecký architekt Petr Kopal, který například zasedal v porotě, jež hodnotila architektonický návrh na budoucí tramvajový terminál.

„Dalo se to celé čekat. Už jen ta blamáž s tím, že to koupí Rusové a odvezou dům jinam. To je jako kdyby stěhovali pyramidu. Už tehdy jsem věděl, že hrají nekalou hru. Tady přeci nešlo o památkovou kvalitu, ale o to, že je to jediný dům postavený přímo pro spolek Schlaraffia na celém světě. To je jako kdyby všude na světě fungoval Sokol a u nás doma by mu zbourali všechny tělocvičny. Pan Malina je kulturní tupec. Vlastnit takovýto dům pro něj mělo být ctí,“ myslí si Kopal.

Primátor Milan Kroupa o víkendu řekl, že to, co se stalo, je smutné, děsivé a pobuřující zároveň. „Pan Malina evidentně nepatří mezi jablonecké patrioty a na tváři města mu vůbec nezáleží. Mamon je pro něj na prvním místě. Tento akt je hanbou nejen pro něj samotného, ale pro celou jeho společnost. Slibuji, že učiním veškeré možné kroky k tomu, aby toto chování nezůstalo bez odezvy,“ sdělil Kroupa.