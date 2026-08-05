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Bourání energocentra u nemocnice uvolňuje cestu pavilonu, stavba nabírá zpoždění

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  11:44
Kritický milník ve výstavbě Centra urgentní medicíny (CUM) v Liberci je překonán. Dosloužilé energocentrum ustupuje miliardovému areálu, zatímco nové již zásobuje krajskou nemocnici energiemi. Stavba jde k zemi a na jejím místě vznikne nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji za 3,2 miliardy korun bez daně. Oproti původním plánům jej stavbaři dokončí až v roce 2028.

„Demolice energocentra umožní dostavět zbytek hrubé stavby CUM, jejíž velká část je už hotová,“ sdělil vedoucí projektu Petr Šmakal, podle nějž se podařilo zahájením demolice překonat kritický bod časového harmonogramu. „Pokud by nebylo možné starou kotelnu zdemolovat, docházelo by ke zdržení výstavby CUM,“ uvedl.

Bourací práce, jež probíhají v těsné blízkosti pavilonu D Krajské nemocnice Liberec (KNL), mají vliv na jeho zásobování. Hlavní zásobovací trasa je proto nyní odkloněna k novému parkovacímu domu. V budoucnu čeká i pavilon D modernizace, při níž se dočká nové fasády, střechy či rekonstrukce interiérů.

Později a dráž. Dokončení moderního komplexu liberecké nemocnice se oddaluje

Bagr vybavený dlouhým ramenem zakončeným hydraulickými kleštěmi ukusuje bývalé energocentrum. Strojník má ze země díky kameře umístěné na vysoko zdviženém rameně přesné informace o tom, co se v reálném čase nad jeho hlavou odehrává.

Bourání mu zabere měsíc. Pak se pozemek vyčistí a budou následovat zemní práce, které jej připraví na dostavbu třetí etapy jižní části CUM.

„Centrum urgentní medicíny je zásadní moment v našem fungování. Kdybychom ho neměli, přestali bychom z hlediska hardwaru, budovy a vybavení stačit modernímu vývoji nemocnice,“ konstatoval mluvčí KNL Václav Řičář.

Nové energocentrum je ve zkušebním provozu

Nemocnice získá díky CUM desetitisíce metrů čtverečních nových ploch. „Ty potřebujeme, aby ta takzvaná centrová péče měla dostatečně důstojné a kvalitní zázemí,“ poznamenal. Nové energocentrum, které je součástí parkovacího domu, běží ve zkušebním režimu již měsíc. Distribuuje do nemocnice teplo a elektrickou energii.

Stavba jde k zemi a na jejím místě vznikne nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji za 3,2 miliardy korun bez daně.
Kritický milník ve výstavbě Centra urgentní medicíny (CUM) v Liberci je překonán.
Kritický milník ve výstavbě Centra urgentní medicíny (CUM) v Liberci je překonán.
Dosloužilé energocentrum ustupuje miliardovému areálu, zatímco nové již zásobuje krajskou nemocnici energiemi.
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„Má dva rovnocenné zdroje tepla – vlastní výrobu tepla z plynu a také možnost napojení na centrální zdroj. Takže záleží spíše na ekonomických podmínkách, jestli nemocnice bude využívat vlastní výrobu, anebo nákup tepla z města,“ shrnul Šmakal.

Energocentrum by podle hlavního stavbyvedoucího ze společnosti Syner Ondřeje Jandejska nemohli provozovat bez záložních zdrojů, v tomto případě bez dvanáctiválcových naftových dieselmotorů.

„Drží 24 hodin denně sedm dní v týdnu elektrické napětí. V případě jakékoliv havárie nebo výpadku proudu je toto technologické zařízení okamžitě schopné v řádech několika málo sekund zásobovat v těch životně důležitých oborech nemocnici dál,“ popsal.

Libereckou stavbu centra medicíny za 3,8 miliardy provázejí řízené výbuchy

K přejímce hotového areálu CUM by mělo dojít v dubnu 2028, po ní bude následovat kolaudace. Podle Šmakala se během výstavby objevuje řada problémů, momentálně například řeší změnu některých zdravotnických technologií a přechod na ně. „S ohledem na technický vývoj od zahájení stavby se změnilo například Centrum laboratorní medicíny, tam došlo ke změně projektu,“ vysvětlil.

Stavbaři chtějí změnu smlouvy

Prodloužení termínu otevírá i otázku financování. Dodavatelské konsorcium stavebních firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group žádá o změnu smlouvy. Obsahovat by měla nejen prodloužení lhůty pro dokončení projektu, ale i kompenzaci zvýšených nákladů, které stavbaři předběžně odhadli na 190 milionů korun bez daně.

Liberecký kraj si nechá zpracovat nezávislou právní analýzu, řekl ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Výrazné prodloužení stavby je podle Půty hlavním důvodem, proč chtějí stavbaři jednat o zvýšení ceny.

„Původně sjednaná inflační doložka tu situaci podle názoru zhotovitele úplně neřeší,“ řekl hejtman. Ve hře je podle něj několik řešení, některá ale mohou být v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, proto chce kraj posudek od nezávislých právníků Arzinger & Partners.

Ceny vycházely z roku 2022

Pokud k dohodě s dodavateli nedojde, hrozí podle Půty zastavení stavby a soud, tomu se chce vedení kraje vyhnout. „Cílem bude ověřit, jestli ten navrhovaný postup ze strany zhotovitele je vůbec možný podle zákona o zadávání veřejných zakázek, protože naši zástupci v dozorčí radě budou vzhledem ke stanovám muset o dalším postupu nějak rozhodnout, tak je chceme vybavit nějakou fundovanou právní analýzou,“ podotkl hejtman.

Podle Půty postup navrhuje, aby o sporu rozhodovali rozhodci vzhledem k času, který řešení takového sporu u běžného obchodního soudu vyžaduje. Stanovisko, zda je možné touto cestou jít, by podle něj kraj mohl mít koncem srpna.

Podle firem se protahováním stavby náklady výrazně zvyšují, nabídky ve veřejné soutěži vycházely z cen roku 2022 a počítaly s dokončením v letošním roce, už dnes je ale jasné, že nová nemocnice nebude hotová dřív než v roce 2028.

Konec bloudění u nemocnice. Řidičům v Liberci uleví nový parkovací dům

Stavbu mimo jiné zdržel havarijní stav kanalizace, změny požadované v laboratorních a sterilizačních technologiích a zejména změna v technologii nového energocentra.

Původně projekt počítal s parními kotli, kvůli přechodu systému v Liberci na horkou vodu je bylo ale nutné nahradit hybridními kotli. Stavba kvůli tomu nabrala výrazné zpoždění. Teprve na konci července mohli stavbaři začít bourat staré energocentrum, na jehož místě bude část nového pavilonu stát.

Nyní dělníci na CUM montují obvodový plášť, na části budovy i střechu, v některých podlažích pak dělicí konstrukce. Začínají také s montáží výtahů. Téměř hotový je i parkovací dům, z nějž v budoucnu povede spojovací koridor z parkoviště přímo do atria Centra urgentní medicíny.

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