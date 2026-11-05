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Masožravka na vlastní kůži. Návštěvníci botanické se dotknou odolné láčkovky

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  15:49

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Láčkovka v botanické zahradě | foto: Botanická zahrada Liberec

Jak reaguje masožravá rostlina na lidský dotek, zjistí návštěvníci Botanické zahrady Liberec. Pasti Nepenthes truncata, jedné z největších láčkovek světa, dorůstají až do čtyřiceticentimetrové délky. Lidé si ji budou moci nejen prohlédnout, ale také se jí šetrně dotknout.

„Masožravé rostliny patří k tomu, co naše návštěvníky – a zvlášť děti – fascinuje nejvíc. Nepenthes truncata je pro to ideální: je velká, odolná, a tak ji můžeme poprvé ukázat bez skla,“ vysvětlil ředitel botanické Václav Lenk. Nejprve však musejí nedávno vysazené rostliny zakořenit.

Láčkovka v botanické zahradě

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„Zatímco ostatní vystavované láčkovky rostou v zasklených vitrínách, které jim zajišťují zvýšenou vzdušnou vlhkost, tato láčkovka si poradí i mimo ně,“ doplnila edukátorka botanické Soňa Kajzrová.

Nová expozice v pavilonu masožravých rostlin (D) napodobuje přirozený biotop filipínského ostrova Mindanao, kde se tato láčkovka vyskytuje. Také v Liberci jí dělají společnost další druhy tropických rostlin, které k ní mají blízko i v přírodě.

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