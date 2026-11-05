Masožravka na vlastní kůži. Návštěvníci botanické se dotknou odolné láčkovky

„Masožravé rostliny patří k tomu, co naše návštěvníky – a zvlášť děti – fascinuje nejvíc. Nepenthes truncata je pro to ideální: je velká, odolná, a tak ji můžeme poprvé ukázat bez skla,“ vysvětlil ředitel botanické Václav Lenk. Nejprve však musejí nedávno vysazené rostliny zakořenit.
„Zatímco ostatní vystavované láčkovky rostou v zasklených vitrínách, které jim zajišťují zvýšenou vzdušnou vlhkost, tato láčkovka si poradí i mimo ně,“ doplnila edukátorka botanické Soňa Kajzrová.
Nová expozice v pavilonu masožravých rostlin (D) napodobuje přirozený biotop filipínského ostrova Mindanao, kde se tato láčkovka vyskytuje. Také v Liberci jí dělají společnost další druhy tropických rostlin, které k ní mají blízko i v přírodě.