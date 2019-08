Policisté v Liberci dopadli muže, který vyhrožoval bombou. K činu se přiznal

Anonymní výhrůžka zazněla v sobotu na tísňových linkách 158, 156 a 112 po 15. hodině. Mužský hlas uvedl, že se v obchodním centru Globus v Liberci nachází bomba.

„Okamžitě jsme zahájili evakuaci všech lidí v nákupním středisku a začali ho prohledávat,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kvůli oznámení se rozsáhlý komplex vylidnil na více než dvě hodiny. Obchodníci utrpěli statisícové ztráty.

Hloupé jednání muže ale zřejmě nezůstane bez trestu. „Už za hodinu po přijetí hovoru se nám podařilo vypátrat sedmnáctiletého pachatele,“ uvedla Baláková. „K telefonátu se přiznal a u zvláštního soudu pro mladistvé se bude zodpovídat z provinění šíření poplašné zprávy.“

Pokud pachatel způsobí šířením poplašné zprávy značnou škodu, tedy nejméně půl milionu korun, může skončit ve vězení až na pět let. Mladistvým do věku 18 let však hrozí jen polovina z trestní sazby. Pokud bude uznán vinným, mohou po něm obchodníci u soudu také chtít, aby jim zaplatil ušlé zisky.

„Kontrolu obchodního centra jsme dokončili krátce po sedmnácté hodině. hodině a žádný nástražný výbušný systém jsme v něm nenašli,“ dodala policistka.