Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

Autor: ,
  12:34
V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení. Tamním zastupitelům se totiž podařilo vyřídit veškeré náležitosti, aby byla původně černá stavba dodatečně zlegalizovaná.
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové...

V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové velké koupaliště. (15. srpna 2025) | foto: Bogatynia.pl

V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové...
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové...
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové...
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové...
17 fotografií

„Je to výjimečný okamžik. Po letech problémů, právních komplikací a požadovaných stavebních pracích vyvěsíme v pátek na koupališti bílou vlajku,“ zaradoval se starosta polské Bogatynie Wojciech Dobrołowicz.

„Vykoupeme se, sklouzneme se, budeme se opalovat a relaxovat. Nebylo to lehké, ale zvládli jsme to. Děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto historickému okamžiku i těm, kteří nás podpořili a věřili v pozitivní výsledek,“ dodal politik.

OBRAZEM: Polské Maledivy přitahují nadšené turisty jako magnet

Bazén se skluzavkami stojí ve městě už zhruba sedm let, postavený byl ale nelegálně. Jednalo se o jeden z hlavních projektů předchozího starosty města Andrzeje Grzmielewicze. Vyjít měl na zhruba 120 milionů korun, částečně se financoval také z evropských dotací.

Andrzeje Grzmielewicze potrestal ombudsman pro veřejné finance už před lety tříletým zákazem výkonu funkce, ve které se rozhoduje o veřejných prostředcích. Vedle toho si tehdejší starosta ve vězení odpykával také trest týkající se zřízení nelegální skládky odpadu ve městě.

V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové velké koupaliště. (15. srpna 2025)
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové velké koupaliště. (15. srpna 2025)
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové velké koupaliště. (15. srpna 2025)
V polské Bogatynii se otevírá jen několik stovek metrů od českých hranic nové velké koupaliště. (15. srpna 2025)
17 fotografií

Místní zastupitelé museli v předešlých letech získat dodatečné stavební povolení a další chybějící dokumentaci, aby se v areálu mohlo začít s nutnými opravami. Dnes nabízí koupaliště bazén s vodním chrliči, několika skluzavkami nebo třeba dětské brouzdaliště s vodními prvky.

V areálu je k dispozici rovněž volejbalové hřiště, dětské prolézačky a moderní zázemí, které zahrnuje šatny nebo třeba přístřešky na trávníku.

Za celodenní vstup o víkendu zde lidé zaplatí v přepočtu zhruba 144 korun, děti nebo studenti pak 86 korun. Od pondělí do čtvrtka je cena ještě nižší. Krom toho nabízí provozovatelé Aquatynie také dvouhodinové vstupenky nebo třeba rodinné vstupné za zhruba 400 korun.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějícího náklaďáku trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

V areálu bývalé liberecké textilky našli mrtvolu. Kriminalisté zjišťují příčinu smrti

V areálu bývalé liberecké Textilany byl dnes nalezen mrtvý člověk. Oznámení o těle už obdržela také policie, kriminalisté nyní vyšetřují příčinu úmrtí, případ má pomoci objasnit i pitva.

Místo „kanálu“ nový podchod za 113 milionů. Před otevřením ho poškodili vandalové

Po více než roce opět projdou Liberečané pod kolejemi u Home Credit Areny. Nyní bezpečněji. Původní propustek nahradil osvětlený a bezbariérový podchod. Jeho stěny zdobí úryvky z básní. Poezie ale...

Hubáčkův montovaný dům v Liberci se opět otevřel, ukazuje kopii Perretovy ceny

Záhadná geometrická výmalba v ložnici nebo architektonické ocenění za nejlepší stavbu 20. století. Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka...

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

15. srpna 2025  12:34

Liberec dostal jedinou nabídku na projekt lanovky na Ještěd, vešla se do limitu

Vedení Liberce dostalo jedinou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu lanovky na Ještěd. Splňuje základní podmínku, což je cena do 29 milionů korun bez DPH. Jednokabinová lanovka...

15. srpna 2025  8:48

Místo „kanálu“ nový podchod za 113 milionů. Před otevřením ho poškodili vandalové

Po více než roce opět projdou Liberečané pod kolejemi u Home Credit Areny. Nyní bezpečněji. Původní propustek nahradil osvětlený a bezbariérový podchod. Jeho stěny zdobí úryvky z básní. Poezie ale...

14. srpna 2025  14:22

Já to risknu, řekla a prodala cigarety nezletilému bez dokladů. Nebyla jediná

Odešel z trafiky s cigaretami, i když neměl doklad totožnosti. Šestnáctiletému Matyášovi z Mimoně se během jediného odpoledne podařilo v rámci experimentu redakce iDNES.cz koupit i tvrdý alkohol a...

14. srpna 2025  10:16

Není to sezení, musíme být bedliví. Nejhorší jsou náctiletí, míní plavčík

Říká o sobě, že je „bazéňák“. Na koupaliště by ale v horkém odpoledni nešel. Málokdo chce totiž trávit volný čas ve své práci. Robert Havlín je mistr plavčík v turnovské Maškově zahradě. V rozhovoru...

13. srpna 2025  15:51

Kráva zapadla po krk do bahna, vyprostili ji hasiči s lopatami a nakladačem

Netradiční výjezd zažili v úterý odpoledne dobrovolní i profesionální hasiči v obci Dubá na Českolipsku. Zachraňovali krávu po krk zapadlou do bahna. Zvíře se jim nakonec podařilo vyprostit pomocí...

13. srpna 2025  11:31

VIDEO: Nejstrmější železnice v Česku prochází náročnou opravou, jde o milimetry

Na nejstrmější železnici v Česku se aktuálně pokládá nová ozubnicová trať. Náročná obnova kořenovské Zubačky obnáší na milimetry přesnou práci. Její oprava si vyžádá přes 447 milionů korun, hotovo by...

13. srpna 2025  9:32

Liberecký terminál Fügnerova čeká modernizace, podmínky splňovala jediná nabídka

Modernizace atypické budovy terminálu MHD Fügnerova v dolním centru Liberce bude stát 49,5 milionu korun bez daně. V soutěži dostal dopravní podnik (DPMLJ) jedinou nabídku splňující jeho podmínky,...

12. srpna 2025  13:48

Už nemusí pohřbívat v okolních obcích. Ralsko má nový hřbitov, hledá hrobníka

Obyvatelé Ralska na Českolipsku, které je rozlohou čtvrtým největším městem v Česku, desítky let pohřbívali své blízké v okolních obcích. Nyní se dočkali vlastního pietního místa. Stavbaři v městské...

12. srpna 2025  9:35

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějícího náklaďáku trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  13:11

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V areálu bývalé liberecké textilky našli mrtvolu. Kriminalisté zjišťují příčinu smrti

V areálu bývalé liberecké Textilany byl dnes nalezen mrtvý člověk. Oznámení o těle už obdržela také policie, kriminalisté nyní vyšetřují příčinu úmrtí, případ má pomoci objasnit i pitva.

11. srpna 2025  12:04

Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

V posledních dvou zápasech zajistil pro Jablonec šest prvoligových bodů. Před týdnem zrežíroval fotbalový útočník Jan Chramosta dvěma zásahy domácí výhru nad Hradcem Králové 2:0, v neděli ve 4. kole...

11. srpna 2025  7:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.